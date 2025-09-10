Los 2.778 nuevos alumnos de la Escala Básica, una inyección económica para Ávila

La llegada este miércoles 10 de septiembre a las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila de 2.778 alumnos de la Escala Básica supone una "inyección económica muy importante para la ciudad", según ha señalado a los periodistas el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Desde primera hora de la mañana, se han incorporado por turnos los 2.031 hombres y las 737 mujeres que componen la XLI Promoción de la Escala Básica, que durante el curso 2025-2026 recibirán formación en esta 'universidad policial', antes de integrarse oficialmente en este cuerpo como agentes.

Los primeros 1.200 han ido llegando a las 7.30 de la mañana a la explanada de estas instalaciones, para después hacerlo en otros dos turnos de 700 el resto, pertrechados de sus maletas, para acreditarse y conocer la que será su casa durante los próximos meses, tras superar un exigente proceso selectivo.

Se trata de un 3 por ciento más de policías-alumnos que el pasado curso, cuando llegaron a uno de los centros de formación policial más importantes del mundo un total de 2.697 alumnos de la Escala Básica.

Tras años en los que las promociones eran muy pequeñas, coincidiendo con la crisis económica, las cifras se han recuperado en los últimos años en torno a los 3.000 integrantes, algo que supone un importante revulsivo para una ciudad que vio cómo, en aquel tiempo, cerraron varias empresas y negocios en torno a la Escuela Nacional de Policía.

En este sentido, el alcalde de Ávila, ha reconocido que la llegada de los nuevos alumnos supone "una alegría" y "una inyección económica y social muy importante" para la capital abulense, que tiene en este centro lo que para otras ciudades representa la universidad.

Así, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha puesto como ejemplo a los periodistas, el hecho de que este martes, en el día previo a su incorporación, pudo comprobar cómo las terrazas del centro de la ciudad "estaban llenas de alumnos de la Escuela de Policía", junto a sus familiares.

Por otra parte, el regidor ha recordado que quienes pasan por el centro de formación policial abulense, son hijos adoptivos de la ciudad, lo que supone "un orgullo" para los vecinos de la ciudad.

"Cuando salgo fuera de la ciudad y me encuentro con un policía nacional, siempre me paro a saludarle y le recuerdo que es hijo adoptivo de Ávila y le digo que lleve con honor ese nombre, prestando sus servicios a España".