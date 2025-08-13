Muere un ciclista de 52 años tras sufrir una caída enBurgos

Un ciclista de 52 años ha perdido la vida esta mañana tras sufrir una caída en el kilómetro 10 de la carretera BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos, en el término municipal de Valle de Santibáñez.

El Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 09.19 horas, que alertaba de que el deportista se encontraba inconsciente.

La sala de operaciones dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud Burgos Rural Norte.

A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del varón en el lugar del accidente.