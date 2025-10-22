La música de ‘Notre Dame de París’ estrenada en el GEOFest lleva a Juanjo Molina a los Jerry Goldsmith Awards

El compositor y director de orquesta Juanjo Molina ha sido nominado a los Premios Internacionales Jerry Goldsmith, que reconocen la excelencia en la composición musical para cine, televisión y artes escénicas. Molina competirá en la categoría de mejor música original para Artes Escénicas, con la partitura original del concierto dramatizado Notre Dame de París, estrenado el pasado 9 de agosto en la iglesia de San Lorenzo Mártir de Fuenteodra, popularmente conocida como La Dama de las Loras, dentro de la programación de la segunda edición de GEOFest.

La obra, una producción de Evita Produce con libreto y dirección de la burgalesa Eva Manjón y vestuario de Clara Bilbao, se incluye en el Proyecto de gestión de la Iglesia de San Lorenzo en Fuenteodra (Burgos) La Dama de Las Loras, del abandono a referente cultural subvencionado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, y cuenta con el decidido apoyo del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras que impulsa en su territorio este importante encuentro entre arte, patrimonio y naturaleza.

Con esta nominación, el proyecto cultural que de forma singular representa el GEOFest consolida su proyección artística más allá del ámbito local, situando al Geoparque Mundial UNESCO Las Loras como un referente en la creación cultural contemporánea ligada al mundo rural. “Esta candidatura internacional demuestra que el esfuerzo conjunto de instituciones, artistas y comunidad tiene un impacto real y duradero”, subraya Eva Manjón, directora de la producción.

Excelencia artística

Y es que, el reconocimiento a la obra de Juanjo Molina no sólo pone de relieve el talento que nace del proyecto cultural La Dama de Las Loras de la Asociación Cultural Manapites, sino que refuerza el compromiso del GEOFest con la excelencia artística y la difusión del patrimonio natural y cultural del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras y de Castilla y León.

El Festival MOSMA (Movie Score Málaga), que celebra la música para la imagen y las artes escénicas, acogerá la gala de entrega de premios este viernes 24 de octubre en el Teatro Echegaray de Málaga, con la presencia de destacados compositores nacionales e internacionales.