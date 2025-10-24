La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante la que se avecina este fin de semana

La Península Ibérica se encuentra bajo la influencia de un frente estacionario en el centro-oeste peninsular que va a complicar la situación meteorológica durante los próximos días, sobre todo en Castilla y León, donde se espera ya un tiempo otoñal, con bajada de temperaturas y abundantes lluvias que, docho sea de paso, al menos posibilitará que empiecen a sobresalir en los montes las setas y los hongos, los productos estrella de esta época del año junto a las castañas.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte también de que se esperan bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular. La predicción del día de la Agencia habla de que el viernes amanecerá en el suroeste con cielo nuboso y precipitaciones débiles que tenderán a moderadas y, en el resto, intervalos nubosos con lluvias dispersas, más probables cuanto más al sur.

Las temperaturas mínimas irán a la baja, donde Burgos y León llegarán a los cinco grados, mientras que las máximas suben un poco y sesuperarán los 20 grados enalgunas zonas de las provincia de Zamora, Valladolid y Ávila. En el resto estarán por los 18 grados, aunque habrá heladas débiles en zonas de montaña del norte. El viento soplará del suroeste, flojo con intervalos de moderado.

Si bien, será la lluvia la protagonista de este viernes, pero también y sobre todo el sábado, y algo menos el domingo, según la previsión de la Aemet.

Hoy se esperan lluvias en prácticamente toda la comunidad, aunque no en igual medida, pero sobre todo en las provincias de Salamanca (Vitigudino, Guijuelo, Ciudad Rodrigo, Salamanca capital, La Fuente de San Esteban), de Zamora (Puebla de Sanabria, Alcañices, Benavente, Fermoselle o Villardeciervos), de Segovia (Cantalejo, Cuéllar o El Espinar); de Soria (Vinuesa, Almazán, El Burgo de Osma o Soria capital); y también en algunos puntos de la provincia de Burgos, como Salas de los Infantes, Lerma, Briviesca, Aranda de Duero, Medina de Pomar o Espinosa de los Monteros, así como de la provincia de Palencia, como Aguilar de Campoo, Guardo o Carrión de los Condes; y de la provincia de León como Ponferrada, Villablino, Bembibre, La Robla, Sahagún e incluso en León capital.

En la provincia de Valladolid se esperan lluvias en las dos Medinas, del Campo y de Rioseco, Valladolid caputal, Peñafiel o Tordesillas, sobre todo por la noche y ya durante la madrugada de sábado, que se prolongarán durante toda la jornada siguiente e incluso el domingo.

De hecho, para el sábado la Aemet ha lanzado tres avisos amarillos por fuertes lluvias en la zona de la ibérica de Burgos y de Soria, que afecta desde Salas de los Infantes, en la provincia burgalesa, hasta Ágreda, en tierras sorianas, donde se espera una acumulación de agua de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Lo mismo ocurrirá en el sistema central de Salamanca, donde espera bastante agua desde Ciudad Rodrigo a Béjar pasando por La Alberca o Guijuelo, entre otros municipios.

El otoño ya está aquí y parece que ha llegado para quedarse unos cuantos días.