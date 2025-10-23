Acceso

Atropello mortal de una mujer de 80 años en Cuadros (León)

El suceso se ha producido en el km-4 de la carretera LE- 4514 y ha sido el propio conductor del vehículo el que ha avisado a los servicios de emergencia

Ambulancias de Sacyl que acudieron al lugar de los hechos
Nueva tragedia en la carretera. Una mujer de 80 años ha fallecido esta tarde atropellada por un turismo en un accidente que ha tenido lugar en la LE-4514 en Cuadros, en la provincia de León, ha informado el Servicio de Emergencias Sanitarias 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las ocho de la tarde en el km-4 de la carretera provincial y ha sido el propio conductor del vehículo el que ha avisado a los servicios de emergencia, indicando además que la mujer se encontraba inconsciente.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuado de Trobajo del Camino (PAC).

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento de la muje

