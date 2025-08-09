Sucesos
Tragedia en la carretera: Dos mujeres muertas y dos heridos graves en un accidente en León
En el siniestro se vieron implicados dos turismos que colisionaron
Nueva tragedia en las carreteras de la comunidad, esta vez en la provincia de León.
Y es que dos mujeres han perdido la vida y otros dos hombres han resultado heridos de dievsra consideración en accidente de tráfico tras una colisión entre dos turismos por causas que se desconocen que se registraba a primera hora de la tarde en el kilómetro 43 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil.
El siniestro, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 16 horas cuando colisionaron dos turismos. Los alertantes indicaron que cuatro personas habían resultado heridas y que, al menos una, se encontraba atrapada, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de León para liberarlo.
El 1-1-2 alertó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de León y Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil.
En el lugar del siniestro el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos mujeres y atendió a otras dos personas, un varón de unos 50 años que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León y un varón de 16 años que fue evacuado al Hospital de El Bierzo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar