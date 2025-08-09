Tragedia en la carretera: Dos mujeres muertas y dos heridos graves en un accidente en León

Nueva tragedia en las carreteras de la comunidad, esta vez en la provincia de León.

Y es que dos mujeres han perdido la vida y otros dos hombres han resultado heridos de dievsra consideración en accidente de tráfico tras una colisión entre dos turismos por causas que se desconocen que se registraba a primera hora de la tarde en el kilómetro 43 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil.

El siniestro, según informaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 16 horas cuando colisionaron dos turismos. Los alertantes indicaron que cuatro personas habían resultado heridas y que, al menos una, se encontraba atrapada, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación de León para liberarlo.

El 1-1-2 alertó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de León y Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil.

En el lugar del siniestro el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos mujeres y atendió a otras dos personas, un varón de unos 50 años que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León y un varón de 16 años que fue evacuado al Hospital de El Bierzo.