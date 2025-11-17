La obra maestra del Renacimiento español que sorprende en este pequeño pueblo

Castilla y León puede sacar pecho de su inabarcable legado y rico patrimonio. Son cientos y cientos los turistas que se acercan hasta esta comunidad, en especial los fines de semana para descubrir la alta variedad de iglesias, monasterios y catedrales que mantiene en pie. A eso se une un extraordinario abanico de paisajes naturales y no faltando tampoco una gastronomía y unos vinos más que sobresalientes.

Nuestros pasos nos llevan hasta la localidad se Segovia. Una población que cuenta con alrededor de 2.500 habitantes y que es motor económico y de desarrollo de la zona gracias a su industria chacinera. Pero también por que cuenta con un importante patrimonio artístico y cultural. Nos estamos refiriendo al municipio de Carbonero el Mayor.

El colosal y deslumbrante retablo de San Juan Bautista Dipt. Segovia

Y en todo ese legado patrimonial nos detenemos en la Iglesia de San Juan Bautista, ya que en su interior nos sorprenderá una auténtica joya, considerada una obra maestra del Renacimiento español. Un recinto eclesiástico cuyos orígenes nos transportan hasta el siglo XIII, pero es a finales del siglo XV, coincidiendo con el máximo esplendor de la zona, cuando este templo muta al estilo gótico, aunque posteriormente, nuevas obras la adecúan al barroco.

Y en su interior está su auténtico tesoro como es el de su retablo mayor. Se trata, sin duda alguna, de una de las obras más sobresalientes del renacimiento de Castilla. Un retablo que aúna lo flamenco con la herencia italiana. Dedicado a la figura de San Juan Bautista, el retablo presenta un marcado carácter antropológico en el que predomina la exaltación de la fe.

El retablo consta de 21 tablas que se distribuyen en cinco calles, con banco, cuerpo de tres pisos y ático. En el banco aparecen representados los cuatro evangelistas con sus símbolos alados, y donde emerge la figura de San Lucas. En el primer cuerpo y en la calle central vemos escenas de la vida de San Juan Bautista y en el resto de los huecos aparecen santos, mártires y arcángeles.

Vista aérea de Carbonero el Mayor Ayto. Carbonero

Estos cinco cuerpos se encuentran separados por frisos con bajorrelieves y altorrelieves con cresterías que coronan las tablas. Y todo ello con una bella policromía, rematándose la obra con la figura del Padre Eterno. Entre los autores de esta magnífica obra se encuentran Baltasar Grande y Diego de Rosales, aunque la estrecha relación formal existente entre sus tablas ha hecho muy difícil dilucidar quién hizo cada pintura.

Pero aparte de esta joya y la misma iglesia, Carbonero el Mayor también cuenta con otros encantos como los restos de las ermitas de San Miguel de Quintanas y Santa Ágüeda, así como la iglesia de Fuentes, el Palacio del Sello del siglo XV al estilo isabelino, o la ermita de Nuestra Señora del Bustar y la fuente de mina.

Para los amantes del buen yantar, aquí uno debe probar su excelente repostería casera que va desde ciegas, rosquillas o florones; las carnes, desde el cochinillo al lechazo asado y ahora, en pleno invierno, los pucheros y platos de cuchara con unos estofados sobresalientes.