Ojo si sales de vacaciones con el coche: Las siete cosas que debes revisar de tu vehículo

Arranca un nuevo verano y por ende las vacaciones. Y son muchas las personas en toda España y en Castilla y León que cuentan las horas para salir a la carretera con el fin de alcanzar el lugar de descanso elegido para estas fechas. Pueblo, montaña o playa. Y para ello se hace necesario tener una óptima puesta a punto de tu vehículo, aunque también, estando todo en regla, cualquier circunstancia puede fallar y echar al traste con las vacaciones.

Y aunque no toque la revisión anual es recomendable el mantenimiento del coche, como rellenar combustibles, la presión de las ruedas o que las luces funcionen. Por que además, de no hacerlo, puede acarrear alguna que otra multa. Vamos a dar ligeras pistas de lo que hay que tener en cuenta a la hora de la revisión del coche, para no llevarse ninguna sorpresa que otra.

Arrancamos con el nivel de aceite. Fundamental comprobar la cantidad y calidad del lubricante, y tras un invierno donde el vehículo consume más. Es fácil de ver ya que los fabricantes indican los niveles máximo y mínimo con rayas y puntos. Consejo, siempre hacerlo con el motor en frío, para no llevarnos a engaño.

También es importante comprobar el nivel de anticongelante que tenemos. No hace falta quitar el tapón ya que el vaso de expansión cuenta con un nivel indicador que suele ser translúcido. Si se pierde líquido enseguida nos daremos cuenta por las manchas que suele dejar en el suelo.

Rellenar el agua de los limpiaparabrisas resulta fundamental en esta época del año. Sobre todo por la cantidad de mosquitos que nos podemos encontrar por el camino y que se estrellan contra los cristales del coche, o las tormentas que arrastran tierra y que dejan bastante "sucios" los cristales.

Las luces, que funcionen de manera correcta y que estén bien reguladas. Importante, sobre todo por las noches. Además, de no llevarlas acarrea multas.

Otro punto importante es el líquido de frenos. Para ver si está en óptima condiciones se recomienda pisar el pedal de freno y ver si baja el nivel del vaso de expansión.

Y los neumáticos también son fundamentales. Comprobar su estado, el desgaste de las cubiertas, que no tengan cortes o abolladuras, que estén equilibradas y sobre todo, que la presión sea la adecuada.

Y, aparte de ello, tener en cuenta los mecanismos de encendido e inyección; los manguitos o abrazaderas, si tienen grietas; y las bujías, cables y filtros, por si toca cambiarlo.

Todo ello, para evitar tener cualquier tipo de contratiempo en la carretera, que nos puede dar un verdadero quebradero de cabeza.

También la batería tiene su parte de importancia. Aunque a veces es complicado de saber cuando nos va a fallar, el coche nos va dando pistas cuando empieza a fallar algún mecanismo eléctrico.