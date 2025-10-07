La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpretará obras de Moussa, Bruch y Shostakovich en el segundo programa de abono

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el jueves 9 y el viernes 10 de octubre, los conciertos correspondientes al segundo programa de abono de la Temporada 2025/26 a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

El programa de esta semana presenta tres obras Elyssium for orchestra de Samy Moussa (1984). El compositor canadiense se caracteriza por su capacidad para explorar nuevos usos para algunas de las tradiciones musicales. Continuará la primera parte con el Concierto para violín n.º 1 en sol menor, op. 26 de Max Bruch (1838-1920) que contará con la participación de la violinista alemana Simone Lamsma. En la segunda parte del programa, la OSCyL interpretará la Sinfonía n.º 5 en re menor, op. 47 de Dmitri Shostakovich (1906-1975), conocida por ser una de las «disculpas» más impresionantes e irónicas jamás creadas. Esta obra del compositor ruso añadirá una generosa dosis de reflexión y espectacularidad a la segunda parte. Este repertorio estará a cargo del director invitado Kevin John Edusei, que sustituye al maestro inicialmente previsto Kahchun Wong. Tanto Edusei como la violinista Simone Lamsma ofrecerán, por primera vez, sus conciertos junto a la OSCyL.

Kevin John Edusei, director

El director alemán Kevin John Edusei, ganador del concurso Mitropoulos, ha dirigido como invitado a la London Symphony Orchestra (LSO) o Los Angeles Philharmonic (LA Phil), y debutó en enero del 2025 con la New York Philharmonic (NY Phil). Entre sus éxitos destaca su debut con Royal Ballet and Opera dirigiendo La bohème de Puccini, que se estrenó en salas de cine de todo el mundo. Anteriormente, cosechó un gran éxito con producciones en la Semperoper de Dresde, la English National Opera, Hamburg State Opera, Volksoper Wien y Komische Oper Berlin.

Simone Lamsma, violinista

La virtuosidad de la violinista alemana le ha llevado a trabajar con directores como Nézet-Séguin, Marriner o Andrew Davis, y con las principales orquestas mundiales, entre las que se encuentran: Los Angeles Philharmonic (LA Phil), New York Philharmonic (NY Phil), London Symphony Orchestra (LSO), Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) o Konzerthausorchester Berlin. En esta ocasión interpretará el famoso en sol menor, op.26 de Bruch en su debut con la OSCyL.