‘Paisajes de mi memoria’, un viaje a través del arte para sensibilizar sobre el suicidio y visibilizar el duelo de los familiares

El Puente Salud Mental Valladolid presenta la exposición ‘Paisajes de mi memoria’, que nace con la finalidad de sensibilizar sobre la prevención del suicidio y visibilizar el momento que viven los familiares durante el duelo. Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este martes 3 de septiembre la exposición en el centro cívico José Luis Mosquera, donde permanecerá hasta el 15 de septiembre. Junto a ella Raquel Barbero, presidenta de El Puente Salud Mental Valladolid y Laura González, hermana de Elena.

La familia de Elena González, fallecida en mayo de 2024, quiere, a través de su obra, recordar la importancia que tiene hablar del suicidio, un problema grave de salud pública que es devastador, pero también prevenible. “Hay muchas formas de estar viva, no sólo físicamente. Mi hermana lo está ahora aquí, cuando miro cada uno de sus cuadros”, explica Laura González.

Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, ha querido recordar la importancia de visibilizar los problemas de salud mental. “No hay que tener vergüenza o miedo a la hora de compartirlo. Muchas veces silenciarlo tiene consecuencias fatales. Yo como deportista he tenido momentos duros, en los que pedir ayuda ha significado superar una situación difícil. Ayuda de profesionales pero también del entorno, amigos, familia…”.

En la obra de Elena, licenciada en Bellas Artes, se reflejan los diferentes lugares en los que vivió, como Barcelona, Mallorca... “y la sensibilidad que tenía para captar la belleza, para sacar lo mejor de cada lugar”, explica Laura González, su hermana. “Durante un duelo por suicidio al sentimiento de angustia, culpa, tristeza… sumas lo perdida que te encuentras, la falta de información, de recursos… de no saber qué hacer y dónde acudir”, añade González. “Los familiares sufrimos mucho y en muchas ocasiones no sabemos cómo ayudar. Es frustrante el desconocimiento, la falta de información, de recursos, pautas… para saber qué hacer. De ahí el deseo, con esta exposición, de invitar a reflexionar sobre la importancia de hablar del suicidio, de no olvidar a las familias”, añade González.

“La familia de Elena lejos de silenciar el problema, han querido visibilizar una realidad que afecta a tantas personas. Un problema de salud pública que en España es la primera causa de muerte por motivos externos”, comenta Raquel Barbero, presidenta de El Puente Salud Mental Valladolid.

Factores de riesgo

“Cada persona que se suicida es una, con sus circunstancias muy concretas que le llevan a quitarse la vida. Algunas pueden tener conductas manifiestas que se perciben por parte del entorno y que hacen posible detectar el riesgo”, añade Calderón. “Sentimientos continuados de vacío, tristeza, indefensión o desesperación, que hacen que las personas sean incapaces de dejar de sufrir, de superar el dolor o imaginar un futuro distinto son algunos de los más frecuentes”. Y estas conductas pueden venir acompañadas de pensamientos como que “no hay salida, ni solución a lo que están viviendo y sintiendo, falta de valía o culpabilidad de lo que pasa”. Pensamientos, explica Calderón, que a veces vienen acompañados con frases del tipo “Mi vida no tiene sentido”; “Estaríais mejor sin mi”; “Soy una carga para todo el mundo”; Me gustaría desaparecer”.

Cambios significativos y repentinos en la conducta como el aumento de irritabilidad, pesimismo, apatía, falta de ganas e interés por las cosas, aislamiento… son otras de las conductas que pueden hacer saltar las alarmas. “Cambios en los hábitos de alimentación o sueño. Lesiones recientes. Regalar objetos personales preciados o cartas, arreglar asuntos pendientes…”, son otros factores de riesgo, añade Calderón.

Cómo actuar si hay riesgo de ideación suicida

¿Y cómo actuar si en nuestro entorno detectamos una persona con ideación suicidada? “Nunca culpabilizando ni emitiendo juicios de valor sobre lo que nos diga. Siendo respetuosos y no criticar ni banalizar lo que esa persona comparta contigo”, explica Calderón. “Escuchar activamente, interesarnos por lo que le pasa, permitiendo un clima de confianza donde se pueda expresar sin miedo. No interrumpir con frecuencia o escandalizarse, no centrarse en tus sentimientos, sino en los de la persona en riesgo y lo más importante, no dejar sola a la persona, acompañarle hasta que lleguen los profesionales de emergencia”, concluye.