Palencia acusa al Ministerio de Transportes de causar el "caos" a diario y de estar instalado en la mentira

El diputado del PP por Ávila, Héctor Palencia, ha protagonizado uno de los debates del día en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja para preguntar al Gobierno, representado en el debate por la actual secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio, Rocío Báguena Rodríguez, por qué se fijó como fecha de finalización de la concesión de la AP-6, AP-51 y AP-61 el mes de noviembre de 2029, y no noviembre de 2024, pero también para saber cómo se ha justificado desde el Ministerio de Óscar Puente la elección del plazo más lejano hasta noviembre de 2029.

Durante su intervención, Palencia se quejó de que Báguena pusiera como ejemplo al Gobierno y al PSOE de gestión del transporte de viajeros en autobús "cuando quieren recortar paradas en Castilla y León y han subido el billete a los castellanos y leoneses que se desplazan a otras regiones".

Asimismo, acusaba al Ministerio de causar el caos a diario y de estar instalado en la mentira permanente en lo que se refiere a los descuentos de la concesionaria de los peajes. "No es más que otro bulo", advertía el parlamentario popular, quien echaba en cara a Óscar Puente y su ministerio que oculten el expediente y los acuerdos que firmó el ex presidente Zapatero en 20111 con la Unión Europea. Al respecto, acusaba a Báguena de o no haberse leído la documentación del Defensor del Pueblo o de mentir en sede parlamentaria en alusión a que el Gobierno prevé una concesión de siete años más para pagar el coste de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. ¿Por qué ocultan el acuerdo de 30 de marzo de 2011?", insistía Palencia, convencido de que tarde o temprano aparecerá y retratará el ruido y las mentiras del PSOE.

El parlamentario también afebaba a Báguena que hiciera un chiste con los 10 millones de euros que incluye el proyecto prespuestario de la Junta para 2026 para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados, "cuando ustedes no han invertido nada". "¿Si Mañueco lo hace mal como lo hacen ustedes?, se preguntaba el diputado abulense, mientras pedía "respeto" a quien quiere ayudar a los castellanos y leoneses "para acabar con un peaje que tenía que haber terminado en noviembre de 2024".

Finalmente, pedía la palabra para echar en cara a la presidenta de la Comisión, la socialista Esther Peña, por moderar la sesión "siendo parte de la misma, por lo que pedía que costara en el acta el malestar del PP por la intromisión de Ester peña en el debate.

Dicho esto, Palencia afeaba a los socialistas que si lo que querían eran presumir del PSOE en Castilla y León, lo cierto es que lo que tienen es a unos representantes Ali Express con la presidenta Ana Redondo comprando pulseras antimaltrato Ali Express o con el ministro Óscar Puente usando también a esta empresa para arreglar los trenes.