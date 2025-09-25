Piden 15 años de cárcel por agredir sexualmente a la hija de 10 años de su pareja en Ávila

El Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión para un hombre como supuesto autor de un delito de agresión sexual a la hija de su pareja cuando la menor tenía 10 años y, entre otras medidas, solicita una indemnización de 20.000 euros por los daños morales.

El juicio tendrá lugar en la Audiencia de Ávila el próximo miércoles, según ha informado este jueves en nota de prensa la propia Audiencia.

Según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se produjeron en la primera quincena del mes de agosto de 2024, en la casa de Ávila en la que el procesado, C.G.C., convivía con su pareja, M.Y.F.E., y la hija de esta, nacida en febrero de 2014.

Mientras G.C.C. y M.Y.F.E. compartían un dormitorio, la menor dormía en otra habitación, junto con una prima de la madre.

Según el escrito, la madre se iba de casa a las 4 de la mañana para trabajar y la menor se iba a la cama de la pareja ya que el procesado ejercía las funciones de padre respecto de la menor.

En torno a la primera quincena del mes de agosto de 2024, cuando la menor tenía con 10 años, el procesado, aprovechando estas visitas que la niña hacía a su cama, la agredió sexualmente.

Según sostiene la fiscalía, para ello se valió de "la relación de convivencia y superioridad que le otorgaba su posición de dominio respecto de la niña en el núcleo familiar del que formaban parte tanto él como la víctima".

Además, la fiscalía solicita la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor o de comunicarse con ella por tiempo 10 años superior a la pena de prisión impuesta en la sentencia.

A ello se suma la medida de libertad vigilada durante diez años, una vez cumplida la pena privativa de libertad, así como una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que comporte contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior en 15 años a la pena de prisión que le sea impuesta.

Asimismo, el ministerio público solicita, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 20.000 euros en concepto de "daños morales".

Por su parte, la defensa pide la absolución del acusado, quien ha negado los hechos y señala que el acusado padece "un trastorno de grave adicción a las drogas desde hace tiempo", según refleja el informe médico.