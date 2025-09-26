Aguas de Burgos, premiada en los iAgua 2025 por el mejor proyecto de digitalización del sector

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos fue distinguida con el Premio iAgua 2025 al Mejor Proyecto de Digitalización en el marco de la ‘Spain Smart Water Summit’ 2025, el principal encuentro de innovación del sector. Los galardones, considerados los más prestigiosos del ámbito hídrico en España, volvieron a reconocer la excelencia de las entidades gestoras y tecnológicas que marcan el futuro del agua.

El jurado premió el proyecto ‘Digitaguabur +WEBUR’, que refleja la evolución y consolidación de una estrategia digital pionera en la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad. Tras sentar las bases con Digitaguabur, orientado a mejorar la eficiencia operativa, la gestión de redes y la transparencia con la ciudadanía, Aguas de Burgos “ha dado un salto cualitativo con +WEBUR, iniciativa que obtuvo la máxima puntuación técnica (89 puntos) en la tercera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua”. El premio fue recogido ayer jueves en Madrid por el director-gerente de la Sociedad Municipal, Antonio García Pastrana.

El proyecto +WEBUR amplía la capacidad de control y operación de la red mediante sistemas de monitorización avanzada, análisis de datos e innovaciones que refuerzan la transparencia y la confianza ciudadana. El proyecto incorpora además actuaciones para incrementar la resiliencia ambiental, optimizar la eficiencia energética y proteger los recursos hídricos frente a los retos del cambio climático. Este reconocimiento sitúa a Burgos entre los grandes referentes de la innovación hídrica en España, demostrando que un operador público de tamaño medio puede competir de tú a tú con los principales grupos nacionales e internacionales.

En la edición de 2025, los Premios iAgua también distinguieron a Global Omnium (Aguas de Valencia) como Empresa del Año y a Canal de Isabel II como Empresa SMART, completando un palmarés que confirma a estas distinciones como los auténticos premios del año en el sector. Con este galardón, Aguas de Burgos reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua de la gestión del agua en beneficio de toda la ciudadanía.