El PP planta cara al "basurazo" de Sánchez y echa en cara al PSOE de Martínez su "servilismo" al Gobierno

Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy, con el voto en contra del Partido Socialista, la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular destinada a frenar el incremento del recibo de basuras que sufren miles de familias y pequeños negocios como consecuencia directa de la Ley 7/2022 del Gobierno de Pedro Sánchez.

La PNL aprobada incluye, entre otras medidas, poner fin a la obligatoriedad impuesta a los ayuntamientos, reformar la ley estatal para restaurar la autonomía municipal, permitir bonificaciones sociales y frenar cualquier nueva subida de impuestos o cotizaciones que afecten a familias, trabajadores y autónomos. Estas demandas aparecen explícitamente recogidas en la propia iniciativa presentada por el GPP, donde se denuncia el “traslado del coste íntegro a los ciudadanos” y la vulneración de los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.

El resultado de la votación evidencia, una vez más, que el PSOE de Carlos Martínez antepone los intereses de Pedro Sánchez a los intereses de Castilla y León.Mientras la iniciativa del GPP buscaba proteger a familias, autónomos y municipios, el PSOE ha decidido votar en contra, situándose al lado del modelo de imposición fiscal,recentralización y subida de impuestos que el propio documento explicativo del GPP denunció en su día El Grupo Popular ha lamentado que el Partido Socialistasea capaz de forzar a los ayuntamientos a convertirse en recaudadores forzosos de una tasa injusta y ajena a ellos, y, al mismo tiempo, rechazar una propuestadestinada precisamente a devolverles libertad, flexibilidad y justicia tributaria.

“El PSOE del alcalde para todos ha votado hoy contra los ayuntamientos, las familias de Castilla y León, contra sus pequeños negocios y contra sus municipios. Todopara defender una imposición fiscal nacida única y exclusivamente del Gobierno de Sánchez”, han señalado desde el GPP, donde destacan que su partido demuestra que sí defiende a Castilla y León: menos carga fiscal y más autonomía municipal.

Defensa de las familias

Con la aprobación de esta PNL, el PP reafirma su compromiso de trabajar para que Castilla y León tenga:

Ayuntamientos libres, que puedan decidir cómo financiar sus servicios esenciales.

Familias y autónomos protegidos, sin más subidas impositivas.

sin más subidas impositivas. Una fiscalidad justa, frente a las más de 60 subidas de impuestos del Gobierno central (frente a las 34 bajadas aprobadas por la Junta en esta legislatura).

Un modelo de residuos equilibrado, con incentivos al reciclaje y a la economía circular, no penalizaciones indiscriminadas.

La iniciativa aprobada recuerda también que la Comisión Europea no obliga a imponer esta tasa, a diferencia de lo que sostiene el Gobierno de España, tal como se recoge en la respuesta de la propia Comisión mencionada en la PNL.

El Grupo Parlamentario Popular celebra la aprobación de esta iniciativa, cuyo objetivo final es evitar que miles de familias y negocios sigan pagando el precio de decisiones políticas ajenas. “Hoy Castilla y León gana y Sánchez pierde. Y el PSOE demuestra una vez más que su prioridad no es esta tierra, sino obedecer a Ferrazcueste lo que cueste”, finalizan desde el PP.