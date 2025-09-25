El PP se pone en modo electoral y apela a la unidad ante un curso "decisivo"

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha llamado a los afiliados a poner en marcha esta formación "en modo electoral", ante un curso "decisivo", en referencia a las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo.

Vázquez se expresaba así durante la clausura de la Junta Directiva Provincial del PP abulense, la primera del nuevo curso político, ha puesto al PP de Castilla y León como ejemplo de "estabilidad, responsabilidad, eficacia y cercanía", al frente del Ejecutivo autonómico, frente a un Gobierno central "inestable".

En este sentido, puso como ejemplo la "chapuza" en la gestión por los fallos de las pulseras antimaltrato, la eliminación de paradas de autobús o la gestión de un "cupo separatista" que a su juicio "pagarán" autonomías como Castilla y León.

Frente a ello, Francisco Vázquez aseguraba que "el PP da estabilidad a Castilla y León", con un gobierno y un presidente, Alfonso Fernández Mañueco, "sólidos" y que ofrecen unos servicios públicos que son "los primeros de España".

Ante un Gobierno central que "siempre echa la culpa a otros", Vázquez situaba a una Junta de Castilla y León que realiza "políticas útiles", con "estabilidad fiscal", un "refuerzo" de la sanidad y una educación y servicios públicos que son "referentes".

Y ante la proximidad de las Elecciones Autonómicas, el líder popular llamaba a la "unidad" dentro de un partido donde "no caben los individualismos", ya que sus integrantes deben formar parte de "un equipo".

En este contexto, Francisco Vázquez decía que el PSOE de Castilla y León se encuentra "centrado en temas internos de un partido sin ideas" y "alineado con las decisiones injustas de Pedro Sánchez, antes que con Castilla y León".

Por su parte, el presidente provincial del PP abulense, Carlos García, señalaba que el actual curso político es "determinante" para el futuro de Castilla y León, con un PP abulense que "tiene mucho que decir".

Además, arremetía contra los "localismos" que "sacan tajada a base de sablazos fiscales", en referencia a la subida de impuestos por parte de Por Ávila, que gobierna en minoría el Ayuntamiento de la capital