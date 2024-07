El primer bailarín del Ballet Nacional pide más proyección para la danza española

El primer bailarín del Ballet Nacional de España, Eduardo Martínez, ha pedido una mayor proyección para la danza española, especialmente dentro del propio país, al ser más conocida en el resto del mundo, de ahí que haya demandado el "apoyo" de las instituciones y de la sociedad.

Martínez ha realizado estas declaraciones a los periodistas minutos antes de impartir una master class en el marco del I Certamen de Danza Española 'Ciudad de Ávila', que en la noche del viernes dio a conocer los premios de esta cita organizada por el Ayuntamiento de la capital abulense, en colaboración con Daeca, entidad de enseñanzas privadas de danza española.

Ha subrayado la importancia de este tipo de citas que sirven para "poner en auge la danza española, que tanta falta hace", ya que hay mucho folclore en España que "se está perdiendo".

"La danza española es el baile más completo en la danza", ha afirmado el primer bailarín del Ballet Nacional de España, antes de añadir: "Tenemos un amplio repertorio de pasos y estilos para enseñarle al mundo".

Antes de impartir la master class, centrada en el clásico español o danza estilizada, Eduardo Martínez ha subrayado las "cualidades" del bailarín de danza española, al que ha definido como "uno de los más completos", porque domina cuatro estilos: folclore, flamenco, escuela bolero y clásico español.

El primer bailarín del Ballet Nacional ha pedido una proyección mayor para la danza española, "sobre todo dentro de España, que es donde menos se conoce", algo que en su opinión "no debería ser admisible".

"Que en Japón, en China y en resto de Europa sea más reconocida que en su propio país, da mucho que pensar", ha lamentado Martínez, quien ha pedido "apoyo" para la danza española a través de "los medios, del Gobierno... para que no se quede como algo que no tiene importancia".

Desde su punto de vista, no solo el flamenco o la jota aragonesa deberían estar reconocidas, sino "toda la danza española", ya que "la escuela bolera se está perdiendo y es algo precioso que, como no se le da importancia ni subvenciones, ni hay apenas compañías de danza española, no se realiza y acaba por perderse".

Por ello, ha destacado la importancia de este tipo de certámenes como el de Ávila, para contribuir a "posicionar" a la danza española "ya sea con actuaciones, concursos, ponencias...".

Respecto al nivel de la danza en España, Eduardo Martínez ha señalado que, pese a que existe "mucha danza, no se le da el valor correspondiente", teniendo en cuenta que "no tiene tanta repercusión como, por ejemplo, la música".

Ha recordado cómo en Alemania "cada ciudad tiene su propio ballet, su propia orquesta o su propia compañía de teatro", mientras que en España no sucede lo mismo.

En esta línea ha destacado que la Comunidad de Madrid cuente por primera vez con su compañía de danza, mientras que Andalucía cuenta con Ballet Flamenco, España con el Ballet Nacional y "poco más".

"Que Alemania esté así y nosotros de esta forma... no hay mucho más que decir", ha concluido Martínez.

Entre las ocho coreografías presentadas a concurso en el certamen, la primera defendida por la madrileña Beatriz Balseiro, titulada 'Tesouro', fue la ganadora del primer premio, dotado con 500 euros, mientras que el segundo recayó en la propuesta flamenca presentada por los oscenses Ana María Mega y Marcos Calvo, con 'Jota del Oroel' -250-.

El tercer premio -150 euros- fue a parar al flamenco interpretado por 'De casta', cuatro jóvenes bailarines pertenecientes a la Compañía de danza 'Nuevo Amanecer', de Ángel Martínez, llegados de Fuensalida y La Puebla de Montalbán (Toledo).

La teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, ha dado este sábado la bienvenida a los participantes en la master class impartida por Eduardo Martínez, a quien ha agradecido su apoyo en esta primera edición.