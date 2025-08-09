La provincia de León, acosada por las llamas

La Junta de Castilla y León ha elevado este sábado por la noche el nivel de gravedad (a IGR 2) de dos de los grandes incendios activos en la provincia de León: los de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo.

Este nivel de gravedad se debe a que existen situaciones de grave riesgo para la población, bienes o daño forestal muy importante que exigen medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes.

En el mismo estado se encuentra el incendio de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, mientras que permanecen activos en nivel 1 de gravedad los otros tres incendios activos en la provincia de León en los municipios de Orallo, Fasgar y Fontoria, estos en el Valle de Laciana.

El Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base de León para sumarse a las labores de extinción del incendio forestal declarado en el municipio leonés de Orallo, en el Valle de Laciana.

Este es uno de los cinco incendios forestales que permanecen activos y en nivel 1 de gravedad en la provincia de León este sábado, como consecuencia de las dificultades para su extinción en las localidades de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca de El Bierzo; y en Orallo, Fasgar y Fontoria, estos en el Valle de Laciana.

Este nivel de gravedad (IGR 1) se activa por parte de la Junta de Castilla y León porque los servicios de extinción prevén que se tardará más de 12 horas en poder estabilizarse y por amenazar las llamas grandes masas de arbolado superiores a las 30 hectáreas.

Decenas de medios trabajan en plena ola de calor para sofocar las llamas de estos incendios, siendo el que más medios asume el de Llamas de la Cabrera, en el término municipal de Benuza, en el que 29 medios aéreos y terrestres trabajan desde que anoche se declaró el incendio.

Sobre el terreno se encuentran en estos momentos dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, cinco cuadrillas de tierra, un bulldozer y cinco brigadas helitransportadas que están siendo apoyados por cinco medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones.

Los técnicos investigan una causa probable en el incendio de Llamas, que todavía no se ha hecho pública.

Por su parte, el incendio de Fasgar, perteneciente al término municipal de Murias de Paredes, también se inició ayer, en esta ocasión al parecer a causa de un rayo.

En este incendio trabajan en estos momentos un técnico, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra, dos autobombas, dos bulldozer, una brigada helitransportada y dos helicópteros.

Por su parte, en el incendio de Orallo, en el término municipal de Villablino, un total de 21 medios trabajan en la extinción de las llamas, destacando los cuatro medios aéreos utilizados debido a la complicada orografía montañosa de la zona, al que ahora se suman los efectivos de la UME.

Se trata de un incendio que también se inició ayer y que al igual que el de Fasgar fue provocado al parecer por los numerosos rayos que se registraron por las tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana.

Otro incendio con nivel 1 de gravedad es el localizado en Yeres, localidad perteneciente al Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez, un siniestro en el que las llamas de momento están más acotadas y en el que se han desplegado tres agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra, dos autobombas y una brigada helitransportada.

El último incendio en el que se ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, es el localizado en Fontoria, perteneciente al Ayuntamiento de Fabero, un siniestro iniciado a las 19:00 horas y en el que trabajan cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas de tierra, dos autobombas y un helicóptero.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros dos en Cabañas de Dornilla y Anllares del Sil, y otro se ha dado ya por controlado dentro del término municipal de la capital leonesa.

Mientras que otros seis se han dado oficialmente por extinguidos o han sido conatos -afectando a menos de una hectárea- en las Médulas, Fresnedo, Barrio de las Arrimadas, Lorenzana, Villamartín de la Abadía y Olleros de Sabero, éste último en el que también se activó en el día de ayer el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

Decenas de medios trabajan en plena ola de calor para sofocar todos los incendios activos en Castilla-León.