Proyecto Ancla o cómo atraer a nuevos perfiles profesionales a la agroalimentación

Posicionar al sector agroalimentario como un motor de empleo cualificado y dinámico, capaz de competir en la atracción y fidelización de talento.

Este es el objetivo que se ha marcado la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, con los dos programas formativos que ha organizado en el marco del proyecto Ancla, centrados en la comunicación estratégica y en la cultura empresarial como ejes para potenciar el valor de las compañías como empleadoras de referencia, principalmente para los jóvenes, y en los que han participado directivos y responsables de 35 industrias alimentarias.

En concreto, se ha desarrollado un programa de comunicación estratégica eenfocado en mejorar las competencias de los participantes en comunicación corporativa aplicada a la atracción de talento. Durante las sesiones se ha trabajado sobre todo en la web corporativa como herramienta clave, en la comunicación eficaz en medios tradicionales y digitales, y el uso de LinkedIn como canal estratégico. Además, el programa ha incluido simulaciones de entrevistas, que han permitido a los participantes aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos

En cuanto al segundo programa, se ha impartido en tres sesiones online sobre la importancia de alinear la propuesta de valor del empleado con el propósito corporativo, como base de una cultura empresarial que permita atraer y fidelizar talento.

Fomento de vocaciones

El proyecto Ancla, que arrancó en el mes de abril, está financiado al 80 por ciento por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León como actuación singular de especial interés, y consta de cinco actividades.

En primer lugar, las dirigidas al fomento de vocaciones agroalimentarias, con la celebración de ponencias de profesionales en centros educativos, visitas a empresas y la participación del profesorado. En segundo lugar; las enfocadas a reforzar el talento en el sector, a través de la colaboración con ONGs, entidades sociales y centros especiales de empleo. En tercer lugar, las actividades sobre diagnóstico de las necesidades y recomendaciones para el sistema educativo.

Además, se están desarrollando acciones de promoción del sector, mediante la difusión de historias inspiradoras y jornadas de sensibilización. Y, por último, las actividades relacionadas con la visibilidad, con la difusión de los resultados y buenas prácticas.