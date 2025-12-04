El proyecto 'Soria + Energía' busca impulsar las comunidades energéticas

La Diputación Provincial de Soria ha presentado la Oficina Técnica de Comunidades Energéticas (OTC), en el marco del proyecto 'Soria + Energía', con el objetivo de asesorar y acompañar técnicamente a los municipios en la creación de comunidades energéticas.

La iniciativa se ha conocido durante la I Jornada sobre Comunidades Energéticas Locales en Soria, que ha reunido a más de 50 alcaldes de la provincia junto a empresas y PYMES sorianas que han podido avanzar hacia la sostenibilidad del medio rural.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha inaugurado la jornada destacando el enorme interés suscitado, señalando la "enorme acogida" del evento y la presencia de muchas personas provenientes de diversos pueblos, tanto alcaldes, representantes de los ayuntamientos, grandes y pequeñas empresas y asociaciones de la provincia de Soria.

Serrano ha subrayado que las comunidades energéticas (CE) representan el futuro y que el proyecto es una oportunidad para todos, "para la industria, los vecinos y los propios ayuntamientos, un medio para reducir costes y ganar competitividad en un mundo global y una vía para que el medio rural pueda vivir con costes menores", ha destacado.

Por eso, la Diputación se ha posicionado para asumir este importante reto, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento técnico a todos los que lo necesiten ya que la instalación de este tipo de sistemas es particularmente viable en la provincia de Soria debido a sus características geográficas y de vivienda, donde predominan las viviendas unifamiliares en muchos pueblos.

Daniel García, diputado de Reto Demográfico, ha agradecido la confianza del presidente, a quien ha identificado como el "gran impulsor" de estas iniciativas que buscan implementar proyectos innovadores que estén a la altura de la lucha contra la despoblación.

El proyecto 'Soria + Energía' busca ser un éxito, ya que se ha conseguido en concurrencia competitiva dentro de las convocatorias de fondos europeos en los últimos años.

Por eso, el diputado ha enfatizado que la Diputación actúa como el "paraguas de los municipios", dando cobertura y apoyo y la iniciativa busca "minimizar el impacto de la generación energética y lograr un ahorro de costes para mejorar la calidad de vida de los sorianos", informa Efe.