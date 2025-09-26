El PSOE "reflexiona" sobre el papel estratégico de los bosques en la ordenación del territorio y la prevención de incendios

El PSOE de Castilla y León reunirá mañana en la localidad de Puente de Domingo Flórez (León), en el entorno de Las Médulas, a todos los implicados en el sector forestal de Castilla y León.

Será en la tercera de las conferencias sectorials organizadas por los socialistas en la comunidad, en las que se fijan las líneas maestras de lo que será el programa electoral con el que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas, previstas según parece para el próximo 15 de marzo.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Daniel de la Rosa, ha presentado este viernes el programa de estas conferencias y destacaba que España se sitúa entre los países con mayor superficie forestal de toda Europa, con cerca de un 29 por ciento del suelo nacional arbolado, con Castilla y León a la cabeza.

“Son más de cinco millones de hectáreas de superficie forestal, de las que la mitad son de titularidad pública”, decía De la Rosa, para quien esta comunidad debe ser un territorio estratégico para afrontar los grandes desafíos de la gestión forestal en el país, que pasan a su juicio por la conservación de la biodiversidad,la lucha contra la despoblación en el medio rural, la transición energética y la prevención contra los incendios.

"Queremos volver al territorio, al ámbito local y desde ahí ser altavoces de un debate que se tiene que producir también a nivel autonómico y también a nivel nacional con jornadas de diálogo como esta, con todos los sectores implicados y los agentes también a pie de territorio”, afirmaba.

Estas jornadas nacen con el propósito de “reflexionar” sobre el papel estratégico de los bosques en la ordenación del territorio, la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático, según avanzaba De la Rosa.

Un encuentro en el que participarán representantes del sector, expertos en la gestión forestal, así como con una importante representación del partido socialista con la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y el secretario general, Carlos Martínez, a la cabeza.

Finalmente, De la Rosa adelantaba que en este mes de octubre, aparte de esta conferencia sectorial de gestión forestal, el PSOECyL va a celebrar otra sobre industria en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, y desvelaba que hasta final de año tendrán lugar otras tres jornadas más sobre vivienda, igualdad y educación.