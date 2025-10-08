¿Te pueden multar por tirar cáscaras de pipas al suelo? Descubre en que ciudad sí

¿Te pueden multar por tirar cáscaras de pipa o de cacahuetes al suelo? Pues en Valladolid sí. Y es que es lo que ha sucedido en la tarde de este pasado martes en la céntrica calle Esgueva de la capital vallisoletana cuando una patrulla de la Policía Local se encontraba con un joven de 22 años, que sentado en un banco estaba comiendo pipas y cacahuetes y tirando las cáscaras al suelo.

Y así lo ha reflejado en redes sociales el cuerpo policial, señalando que "ayer denunciamos, por la Ordenanza del medio Urbano, a un varón que dejó el suelo junto a un banco lleno de restos de comida (pipas, cáscaras y similares)".

Además, añaden que "la vía pública no es un cubo de basura" y que "no cuesta nada usar una papelera".

Este es el artículo 13 de la normativa: "La ciudadanía tiene la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes y se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores».

Un twitter que se ha viralizado y como viene siendo habitual con muchos a favor de esta decisión y otros en contra.

"Cuando la policía está para poner esas multas, muy ociosos estáis. ¿Llegáis a casa y pensáis? Estoy orgulloso, he combatido el crimen multando a un tío por tiras cáscaras de pipas ... Para eso me hice policía", señala un usuario o "pensaba que era una cuenta parodia, pero es la oficial". O uno más irónico: "Distintivo rojo para esos valientes agentes que arriesgaron sus vidas, y la azul para sus superiores por coordinar y dirigir una operación policial que seguro agradecerán los vecinos de ese municipio".

Otros aprovechan la situación para reivindicar multas a los perros: "Yo estoy deseando que se haga lo mismo con los orines de tanto perro. El perro tendrá que orinar pero el dueño tendrá que echar un poquito de agua. Lo digo así en general, para cualquier ciudad me vale"