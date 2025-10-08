Ofensiva del PP para exigir al Gobierno que reactive los proyectos estatales paralizados en León

La portavoz del Grupo del Partido Popular Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, defenderá en el pleno de la próxima semana una Proposición No de Ley en la que reclamará al Gobierno que ponga en marcha los proyectos estatales estratégicos paralizados en la provincia de León.

En la iniciativa, la primera que firmó Ester Muñoz tras ser nombrada portavoz, la diputada leonesa defiende que “la provincia sufre hoy una situación de evidente abandono institucional y una alarmante falta de inversión por parte del Estado”. “León constituye uno de los ejemplos más claros de cómo la inacción del Gobierno puede acelerar procesos de despoblación y decadencia económica”, afirmó.

La leonesa explicó que desde la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 en León “ no se ha puesto en marcha ni un solo proyecto estatal nuevo que no estuviera ya avanzado por el anterior Gobierno del Partido Popular”, mientras que “se han paralizado ‘ad eternum’ otros que estaban próximos a su realización”, a pesar “del enorme potencial de la provincia por su ubicación estratégica, su tradición ferroviaria y su riqueza patrimonial y cultural”.

En el texto de la PNL, la portavoz recuerda que “León ha contribuido durante décadas al crecimiento y la cohesión de España de manera solidaria y generosa”, por lo que “merece que el Gobierno ofrezca alternativas sólidas y sostenibles, más allá de anuncios más cosméticos que efectivos”.

Por este motivo, el Grupo Popular instará al Gobierno a impulsar la mejora de las infraestructuras viarias estatales en la provincia de León, en especial la renovación urgente de los tramos deteriorados de la autovía A-6, la autovía A-60 León–Valladolid, el inicio de las obras de la autovía A-76 Ponferrada–Ourense y la coordinación efectiva entre la AP-71 y la N-120.

También pedirá establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de las autopistas nacionales en todo el territorio, incluyendo la AP-66 y AP-71, con el objetivo de “garantizar la equidad y aliviar la saturación de la red secundaria”.

De igual forma, solicitará que se ejecute “de forma inmediata” el desarrollo del ramal ferroviario de la Plataforma Logística Intermodal de Torneros–Grulleros y modernizar la línea ferroviaria León–Astorga–Ponferrada para permitir el tránsito de autopistas ferroviarias y reforzar su papel dentro del Corredor Atlántico, en línea con los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte.

Además, se busca que se garantice el mantenimiento y la operatividad del Puerto de Pajares como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante, banco de pruebas ferroviario y eje logístico “fundamental” para la salida de mercancías hacia Asturias.

Asimismo, exigirá “defender de forma prioritaria” la reapertura del eje ferroviario de la Ruta de la Plata, como elemento vertebrador del oeste peninsular, comprometiéndose a garantizar su inclusión, tan pronto como sea posible, en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte, con horizonte de ejecución 2040.

Finalmente, instará al Gobierno a culminar los proyectos estratégicos pendientes en la ciudad de León, como la finalización de la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos, “salvaguardando su capacidad previa a la reforma”, la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Teatro Emperador, la conclusión del Palacio de Congresos y la activación real del Instituto Nacional de Ciberseguridad como polo tecnológico de referencia.