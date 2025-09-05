Un rally de vehículos clásicos para recorrer escenarios de cine en la provincia de Burgos

El Club Burgalés de Vehículos Históricos organiza este fin de semana su XXIII Rally de Coches Clásicos para el que han preparado un recorrido por algunos de los más emblemáticos escenarios cinematográficos de la provincia de Burgos.

Alrededor de 22 vehículos clásicos llegados de Burgos, Bilbao, San Sebastián, Madrid, La Rioja y Coruña recorrerán las carreteras burgalesas siguiendo la estela de películas como 'El bueno, el feo y el malo', 'El Cid', 'El valle de las espadas' o la más reciente 'La huella del mal', ha explicado el club burgalés.

El rally, en el que participan solo vehículos históricos anteriores a 1940, se iniciará este viernes por la tarde con un traslado al Monasterio de San Pedro de Cardeña, escenario clave de la historia protagonizada por Charlton Heston y Sofia Loren en 1961, aunque el rodaje no tuviera lugar en el icónico cenobio.

El sábado la ruta arrancará con destino el Cementerio de Sad Hill, donde se rodó la mítica escena final de 'El bueno, el feo y el malo', con Clint Eastwood bajo la dirección de Sergio Leone; y después continuará hacia San Pedro de Arlanza para recordar 'El valle de las espadas' (1963), y a Santo Domingo de Silos.

Ya el domingo, el Rally de Coches Clásicos se trasladará a Burgos para visitar el Museo de la Evolución Humana (MEH), uno de los escenarios burgaleses de la reciente película inspirada en Atapuerca 'La huella del mal', dirigida por Manuel Ríos San Martín, con Blanca Suárez y Daniel Grao como protagonistas, informa Efe.