Raúl Zurrón, economista, ante la prórroga del sistema VeriFactu: “La peor imagen que podemos trasladar como país es la incertidumbre”

El economista y auditor de cuentas de Admira Consultores, Raúl Zurrón, afirmó hoy que la prórroga del nuevo sistema de facturación ‘VeriFactu’, aprobada ayer por el Gobierno de España mediante un decreto ley “debía haberse hecho mucho antes” y recalcó que “genera incertidumbre”, a pesar de que, en una primera aproximación, “pueda parecer positivo” el aplazamiento ya que, inicialmente, era obligatorio utilizar el nuevo sistema de facturación electrónica desde el 1 de enero de 2026.

“La inseguridad jurídica es manifiesta y la peor imagen que podemos trasladar como país es la incertidumbre. Esto genera incertidumbre e inseguridad”, advirtió.

Raúl Zurrón hizo estas declaraciones en el Centro Social de Caja Rural de Zamora, antes de participar en el desayuno empresarial organizado por la cooperativa de crédito, junto con la Asesoría Castilla y Admira Consultores, bajo el titulo ‘La estructura holding, como instrumento de planificación fiscal’. En la jornada intervino también el economista y auditor de cuentas Enrique Martín.

Raúl Zurrón recordó que, recientemente, Caja Rural de Zamora organizó una jornada para tratar el nuevo sistema de facturación ‘VeriFactu’. “Ayer, nos desayunamos con un decreto ley que prorrogaba todo esto. Puede parecer una buena noticia desde el punto de vista de las empresas porque parece que nos aplazan todo pero solo es una patada al balón hacia delante. Dentro de un año, estaremos igual o parecido”, consideró.

“Desde las corporaciones y nosotros, como economistas, estamos poniendo de manifiesto que no se puede legislar de esta manera. Nos afecta a nuestros despachos, anuestro día a día. Hay empresas que ya han invertido dinero en los nuevos sistemas de facturación y no se puede legislar de esta forma. Hay que planificarlo”, recalcó.

En este sentido, Raúl Zurrón comentó que, “seguramente, sea que nuestras empresas e, inluso, la Agencia Tributaria, no están preparadas” y apostilló: “Esto se les ha venido encima pero se tenia que haber prorrogado mucho antes. Los despachos hemos invertido muchísimo tiempo en formar y comunicar a la gente”.

"La economía necesita sosiego”

El economista zamorano recordó que la economía y el dinero “necesitan tranquilidad y sosiego” y noticias como el precipitado anunció de la prórroga del nuevo sistema de facturación “genera mucha suspicacia” y, al final, “mucha gente se desilusiona y se aparta del camino”.

“Es la economía zamorana, es una lacra que haya empresas que se vayan retirando por este tipo de trabas. La falta de planificación no hace ningún favor, Aunque se pueda ver como un alivio la prórroga, lo que estamos prorrogando es el problema”, concluyó.

Por lo que se refiere al desayuno empresarial ‘La estructura holding, como instrumento de planificación fiscal’, el economista zamorano explicó que se inscribe en la ronda de jornadas organizadas, en colaboración con Caja Rural de Zamora. “Hoy, tocamos un tema de actualidad y muy interesante para el tejido empresarial zamorano. Queremos dar a conocer estas estructuras que se vienen planificando desde hace varios años y que pueden encajar muy bien dentro de nuestras empresas”, afirmó.

“Hablamos de hacer una planificación respecto a la estructura empresarial, de forma que una empresa matriz sea la que participe de empresas que cuelgan sobre ella y, a partir de ahí aprovechar las ventajas fiscales que nos ofrece la Ley del Impuesto sobre Sociedades”, añadió.

Zurrón Cifuentes explicó que hay “efectos de reparto de dividendos, de ganancias patrimoniales que puedan surgir de posibles ventas”, que es la “ventaja” que presenta ese tipo de estructuras. “Es muy importante planificarlo bien, atender a la casuística particular porque la Ley es complicada”, comentó.

“El artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades viene de hace muchísimos años. Trata de evitar la doble imposición en el reparto de dividendos. Si ese dividendo se lo subimos al socio, que no es una persona física, sino que es una sociedad para evitar esa doble imposición, la Ley nos ofrece una reducción del 95 por ciento de la base imponible”, expuso.

De esta forma, se emplean esas estructuras “para aprovechar esos movimientos de flujos”, según señaló. “Realmente, esto existe hace muchísimo tiempo. Lo llamamos holding, que un concepto anglosajón y que, realmente, es un grupo empresarial del que, de una matriz, cuelgan varias sociedades”, indicó.

“Debemos entender que esto lo pueden hacer empresas de cualquier tipo, tamaño y organización. Lo importante es que sean sociedades activas en su política de dividendos. Estamos acostumbrados a verlo en grandes corporaciones pero las estructuras pueden ser pequeñas. Por eso estamos aquí: para intentar popularizar este concepto”, agregó.

“Inquietud”

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, destacó que la anterior jornada organizada en colaboración con el Colegio de Economistas, “desbordó” las previsiones. “Por eso, clientes de la Caja y empresarios nos pidieron que hiciéramos otra. Se nos queda el espacio pequeño y habrá que ampliar en algunas jornadas más”, señaló.

“Aunque se haya dado una prórroga, posterior a la convocatoria de este desayuno empresarial, hay que seguir profundizando y asesorando. Evidentemente, hay inquietud por parte de empresarios, autónomos, hosteleros y comerciantes y nosotros, desde Caja Rural de Zamora y desde la Fundación Caja Rural de Zamora, queremos prestar un servicio a nuestros clientes y al tejido productivo, a los empresarios de Zamora”, subrayó.

Narciso Prieto, quien expresó su agradecimiento al Colegio de Economistas por su participación en las jornadas, incidió en la “inmensa relación” con el órgano colegiado, en aras de “hacer que nuestras empresas funcionen y estén actualizadas y preparadas”, en este caso, para un marco jurídico que “cambiará en el tiempo”, de manera que “sean competitivas”.