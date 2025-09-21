Realojados los vecinos de Tonín evacuados de sus casas por el incendio de Pendilla de Arbás (León)

La veintena de vecinos desalojados a primera hora de la noche de este sábado 20 de septiembre de la localidad de Tonín de Arbás como consecuencia del avance del incendio forestal declarado el viernes en Pendilla de Arbás, ya pueden volver a sus viviendas debido a la mejoría de la situación del incendio, que se encuentra en nivel uno del Índice de Gravedad Potencial.

El fuego se inició a las 23.40 horas del viernes 19 de septiembre de forma presumiblemente intencionada y sobre las 9.20 horas del sábado 20 de septiembre alcanzó el nivel uno del IGR por la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que podía suponer leves restricciones para la población o leve afección a infraestructuras. Pasadas las 17.30 de ayer alcanzó el nivel dos por la “amenaza seria” a poblaciones lo que obligó a desalojar a una veintena de vecinos de Tonín de Arbás.

En estos momentos trabajan en su extinción un total de 22 medios, entre los que se encuentran ocho agentes medioambientales o celadores, dos técnicos, cuatro cuadrillas terrestres y tres helitransportadas, tres bulldozer, una autobomba y un medio perteneciente a otra administración.