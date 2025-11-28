Luz verde a los presupuestos más sociales y municipalistas para los pueblos de Valladolid

Buenas noticias para quienes viven y trabajan en el medio rural de la provincia de Valladolid.

Y es que el Pleno de la Diputación ha dado luz verde este viernes al proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2026 con el voto a favor del PP, la abstención de Toma la Palabra y el voto en contra de PSOE y Vox.

Las cuentas alcanzan los 184.3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,06 por ciento con respecto al ejercicio anterior. De esa cifra, 92,5 millones de euros están destinados a políticas sociales, un incremento del 10 por ciento y 63,2 millones a los ayuntamientos de la provincia, un 8,2 por ciento más que en 2025.

Por partidas, destaca el incremento del 14,5 por ciento en los Planes Provinciales, que alcanzan los 11,9 millones de euros; los 19,5 millones de euros destinados a Ayuda a Domicilio, que implica una subida del 16,4 por ciento para mantener el compromiso de no tener listas de espera; los 18,8 millones para apoyo al empleo y el crecimiento económico, con un incremento del 15 por ciento respecto del año anterior.

Además, se ha aumentado el Plan Provincial de Vivienda que pasa de los 1,46 millones en el año 2025 a los 3,2 millones de euros para 2026, con un importante incremento del 120 por ciento.

El Pleno aprobó dos de las 55 enmiendas presentadas. En concreto, ha dado el visto bueno a las enmiendas presentadas por Toma la Palabra por la que se incrementa en 300.000 euros la partida destinada al Plan de Ruinas, que alcanza así la cifra total de 600.000 euros. Y la enmienda por la que se incrementa en 10.000 euros la subvención nominativa a la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León, que alcanza una cifra total de 20.000 euros.

Vinculado a la aprobación del Presupuesto, el Pleno dio el visto bueno también a la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario y laboral fijo de la Diputación y el catálogo de personal laboral temporal.

Por otra parte, se aprobó dentro de la modificación de créditos ESBT-9/2025, invertir 100.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil.

Asimismo, salió adelante, por unanimidad de todos los grupos, la resolución de la convocatoria de ayudas a los municipios de la provincia que concedan ayudas para la adquisición de material escolar al alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil.