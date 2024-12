Redondo descarta liderar al PSCyL: "Estoy volcada en el Ministerio y es muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hay"

La ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, se descarta para dirigir al PSOE de Castilla y León ante el proceso de primarias que se abre en la formación que todavía lidera desde hace una década Luis Tudanca, que aún no ha decidido si se presentará a la reelección.

"Estoy volcada en el Ministerio, es muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hay que realizar y estoy en este momento absolutamente inmersa en un proyecto, en un proyecto de país, que es un proyecto de gobierno, un proyecto progresista que me ilusiona, y al que sirvo 24 horas al día”, decía este lunes la ministra en un acto de su departamento en La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

Por otro lado, defendía que el PSOE es un partido "profundamente democrático" y aseguraba confiar en sus militantes a la hora de elegir al secretario general del PSOE en Castilla y León, en el congreso que se celebrará en enero. "Lo que voten y decidan mayoritariamente será un acierto", apuntaba.

En este sentido, señalaba que "afortunadamente" el PSOE es un partido de los militantes, que son los que tienen en su mano la decisión sobre los liderazgos.

Asimismo, apuntaba que los socialistas de Castilla y León están “muy tranquilos” sobre esta cuestión y afirmaba que lo que es más importante e “imprescindible” e estos momentos es trabajar para

terminar con 38 años de gobiernos del Partido Popular en la comunidad. "Castilla y León es una autonomía que pierde pulso y población, y no tiene una clara dirección en la que encaminarse", decía, mientras aseguraba que esta situación solo terminará cuando haya un presidente socialista.

Puntos violeta

Redondo se expresaba así tras firmar con la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, un protocolo para colaborar en la lucha contra la violencia machista en el establecimiento del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia).

Un acuerdo por el que Paradores de Turismo de España se convertirán en puntos violeta con el objetivo de que actúen como un “agente activo” de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en el medio rural donde no existe otro recurso público de este tipo. Inicialmente, se incorporarán a esta iniciativa del Ministerio de Igualdad cinco o diez establecimientos españoles, pero el objetivo es integrar a los 97 con que cuenta la empresa pública.

"Paradores acerca la red de puntos violeta al medio rural, lo que les permite tener capilaridad para aproximar la asistencia a un entorno que nos resulta más difícil llegar", afirmaba.

La ministra avanzaba que para su departamento es una prioridad extender la red de puntos violeta, a la que se han sumado ya las oficinas de la Seguridad Social y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, ya que, en su opinión, "las mujeres siguen siendo víctimas del machismo, del patriarcado y de la violencia de género y sexual"

La presidenta de Paradores, por su parte, defendía que la empresa pública está comprometida con los valores de la igualdad, de la justicia, de la dignidad y del respeto a las mujeres, por lo que se suman a la red de puntos violeta. Además, destacaba la importancia de que sean “accesibles” a la sociedad en entornos rurales.

“Nos encontramos en puntos o municipios en los que no existe o no va a existir otro punto violeta que no sea el propio Parador”, señalaba, convencida de que gracias a esta ayuda va a ofrecer también formación específica a los trabajadores.