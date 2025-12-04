Palencia enciende la iluminación de la Navidad con un mensaje infantil contra el bullying

Una Plaza Mayor abarrotada vivió hoy el tradicional encendido de las luces de Navidad, protagonizado por los más pequeños. Los consejeros y consejeras infantiles, encabezados por la alcaldesa infantil Miriam García-Valdecasas, pulsaron el botón desde el balcón del Ayuntamiento y dieron paso a un espectáculo lleno de magia y un profundo mensaje de respeto y empatía.

Encendido navideño en Palencia Lucía Burón/Ical

Antes del conteo final, la alcaldesa infantil, Miriam García-Valdecasas pronunció un discurso en el que hizo hincapié en la lucha contra el bullying. "Este año, en el Pleno Infantil, hemos reflexionado sobre la violencia entre iguales. A veces, sin querer, una palabra, una burla o un gesto pueden hacer que alguien deje de brillar. Por eso, esta noche quiero recordar que todas las personas merecemos brillar sin miedo".

La joven alcaldesa pidió que estas fiestas sirvan para "mirarnos con más cariño, escuchar más y ayudar más", y comparó las luces de Navidad con la capacidad de cada persona para ser "esa luz que aparece justo cuando alguien la necesita", informa Ical.

El acto comenzó con música ambiental navideña y un bello espectáculo de danza con abanicos y luces a cargo de la Escuela de Danza Smile, que llenó de color y movimiento la plaza. Tras la cuenta atrás colectiva y el grito de "¡Feliz Navidad!", las luces se encendieron entre aplausos. Con este encendido, Palencia da oficialmente la bienvenida a la Navidad 2025-2026.