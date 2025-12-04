CERMI Castilla y León, 25 años comprometidos con la inclusión y la convivencia

CERMI Castilla y León cerró los actos de su 25 Aniversario con un emotivo encuentro, celebrado en la sede del Consejo Económico y Social (CES), que sirvió para dar visibilidad a estos colectivos y dar las gracias por toda la colaboración que han recibido durante este periodo. Al acto asistieron los presidentes del CERMI nacional y autonómico; Luis Cayo y Francisco J. Sardón, respectivamente; la consejera de Educación, Rocío Lucas; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el presidente del CES, Enrique Cabero; yel concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto.

Tras agradecer la asistencia al acto y la colaboración, Francisco J. Sardón calificó de “muy importantes” los 25 años del CERMI Castilla y León, ya que han permitido progresar y crecer “en la mejora de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en esta Comunidad”, un avance, que según destacó, ha estado “fundamentado, precisamente, en el diálogo con todas las administraciones públicas”.

Asimismo, aprovechó su intervención para reiterar la necesidad de que el movimiento asociativo siga actuando como interlocutor activo ante las instituciones para trasladar las demandas actuales del colectivo. “Es fundamental que podamos elevar todas las necesidades de las personas con discapacidad a las administraciones públicas para que pongan en marcha políticas actuales y activas que nos sitúen en la primera línea de derechos, como al resto de la ciudadanía”, subrayó Francisco J. Sardón.

En este sentido, el presidente del CERMI Castilla y León añadió que la “clave del éxito” de la formación en la Comunidad ha sido “el diálogo permanente con todas las administraciones y una crítica constructiva, siempre para mejorar la calidad de vida” de las más de 300.000 personas que están representadas en el Comité autonómico, siempre con el reto de aportar su “granito de arena al progreso de la sociedad de Castilla y León”.

En la misma línea, Luis Cayo Pérez indicó que la apertura de la delegación autonómica en la Comunidad en el año 2000 “ha sido lo mejor que le ha pasado al mundo de la discapacidad en Castilla y León en este primer cuarto de siglo, no solo para las personas con discapacidad y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto”.

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, resaltó que CERMI Castilla y León es un ejemplo de “una forma de trabajar y de apostar por el cambio social”. “La unión, la fuerza y el diálogo permiten poner el foco en lo importante de las sociedades: las personas, para que todas tengan la misma igualdad en derechos y oportunidades”, subrayó.

Rocío Lucas también recordó que la Junta ha querido “acompañar” a CERMI “en este proceso de cambio”, y recalcó que cuentan con el “apoyo” del Ejecutivo autonómico “en todas las áreas”, desde ámbitos como “la educación, los servicios sociales, la vivienda, la accesibilidad, la industria o el empleo”. Sobre el trabajo que se realiza con el colectivo de personas con discapacidad desde su Consejería, explicó que Castilla y León cuenta actualmente en su sistema educativo con 11.000 niños y niñas con necesidades especiales, a los que brindan “formación integral e inclusiva”. “El 98 por ciento está escolarizado en centros ordinarios, públicos y concertados, para que a partir de ahí tengan luego un proyecto de empleo y esa autonomía que es el objetivo de todas las administraciones”, declaró.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, al respecto, afirmó de la importancia que tienen los servicios sociales para la institución provincial vallisoletana, y el compromiso que hay con este colectivo, tan importante para el medio rural.

También afirmó que “hemos dado muchos pasos, hoy en día esas barreras no se ven como se veían antes, pero estoy seguro de que organizaciones como CERMI seguirán ayudando a vencer esas dificultades”.

El presidente del CES, Enrique Cabero, destacó que “el CERMI es un ejemplo de la importancia que tiene la ciudadanía, a través de las organizaciones que representan, defienden, estudian y proponen soluciones políticas públicas y nuevas normas en materia de dignidad de los derechos fundamentales de las personas”.

Además, señaló que “el gran motor de la reforma del artículo 49 de la Constitución ha sido el CERMI”, a quien agradeció “su capacidad de organización y reivindicación para que las personas con discapacidad ocupen el lugar que les corresponde constitucionalmente”.

Por último, Rodrigo Nieto, que disculpó la ausencia en el acto del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ya que se encontraba en el funeral el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, puso de relieve los “25 años de trabajo denodado y constante, de reivindicación y conquista de derechos sociales que luego han logrado que se mantengan, mientras siguen avanzando”; y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que reivindicó y quiso “poner en valor” el trabajo de “cada una de las entidades del tercer sector”. “Estamos en una tierra que es referente en servicios sociales, gracias a las políticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en colaboración con las administraciones locales”, añadió.

Tras las intervenciones se celebró la mesa redonda “De la inclusión a la convivencia”, moderada por el director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, que contó con la participación de Conrado Íscar, Luis Cayo y Francisco J. Sardón.

Este segundo acto conmemorativo se suma a la movilización celebrada el pasado 25 de octubre, cuando alrededor de 600 personas con discapacidad procedentes de toda Castilla y León se dieron cita en Valladolid en una marcha pacífica que partió de la plaza Mayor y concluyó en la plaza Zorrilla, en una jornada marcada por la participación, la visibilidad y el sentimiento de pertenencia a un movimiento social cohesionado.

Aquella movilización sirvió para poner en valor los avances logrados desde la creación del CERMI CyL y para recordar que muchos de los derechos conquistados han sido posibles gracias a la unidad del sector y al trabajo constante de interlocución con las instituciones, una idea que el propio Sardón ha reiterado al señalar que “ninguna ley, ningún decreto ni ninguna norma que afecta a las personas con discapacidad puede aprobarse hoy sin contar con su participación”.

Durante estas dos décadas y media, el CERMI Castilla y León se ha consolidado como un actor imprescindible en la vida pública de la Comunidad, participando activamente en la elaboración y desarrollo de leyes y políticas que han supuesto un antes y un después en la vida de las personas con discapacidad, como la Ley de Subvenciones de Castilla y León, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley de Accesibilidad, la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, la regulación de la asistencia personal y la incorporación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española.

El CERMI Castilla y León representa a cerca de 250.000 personas con discapacidad y sus familias en la Comunidad. En concreto, lo forman la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines (ASPACE CYL); Federación Salud Mental de Castilla y León (Salud Mental CyL – FEAFES CYL); Plena inclusión Castilla y León; Federación de Autismo de Castilla y León (FA CYL); Federación de Síndrome de Down en Castilla y León (DOWN CYL); Organización Nacional de Ciegos en Castilla y León (ONCE CYL); Impulsa Igualdad Castilla y León; Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León (FAPAS CYL); Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL); Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León (COCEMFE CYL); Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social de Castilla y León (FEACEM CYL); y la Fundación Intras y la Federación de Castilla y León de Daño Cerebral Adquirido (FECYLDACE), estas dos últimas entidades vinculadas al CERMI CyL.