La ‘reina de la burundanga’ reconoce el uso de escopolamina en dos ocasiones para obtener dinero

La acusada de varios delitos de tentativa de homicidio, lesiones, robo con violencia, estafa y falsedad, conocida como ‘reina de la burundanga’ y a la que se juzga en la Audiencia Provincial de León, reconoció hoy el uso de escopolamina en dos ocasiones para obtener dinero. “Las pido perdón. Ni las quise hacer daño en su día y ni se lo quiero hacer ahora” declaró hoy a preguntas de su abogado. “Al resto no lo voy a reconocer, porque no se lo he hecho”, añadió.

En su comparecencia aseguró que jugaba grandes cantidades de dinero al póker ‘online’ y que la familia a la que supuestamente estafó 195.000 euros era conocedora de ello e incluso repartió ganancias con ello. “Eran conscientes de que jugaba los cuatro. En su día lo hablé con ellas. Tenía muy buena relación y lo hablamos. Fue todo idea del padre e incluso de la madre… ¿Qué hizo? Apostar, apostar y apostar. Empezamos a apostar grandes cantidades de dinero. Al principio tenía ganancias; casi no consumía cocaína y me iba bien”, relató antes de asegurar que no fue idea suya fingir una grave enfermedad.

“Me hicieron fingir que tenía un cáncer porque les venía bien para su empresa, para Hacienda y para todo. Hasta yo me lo llegué a creer. Yo repartía ganancias, pero llegó un momento en el que se me iba la pinza; no sabía si estaba aquí o en la luna”, manifestó N.T.G. sobre la familia a la que también habría intoxicado -en una ocasión al padre y hasta tres veces a una de las hijas-, según el Ministerio Fiscal, que apuntó hoy que la familia conocía que jugaba ‘online’ y añadió que la acusada “les convencía para conseguir que le facilitaran el dinero con supuestas ganancias millonarias. Les engañó inventándose que padecía cáncer y tenía que ir a tratarse a clínicas privadas”.

La acusada resumió sobre los años 2017, 2018 y parte de 2019 que “jugaba grandes cantidades de dinero. En esa época hacía horas y horas jugando, muchísimas. Casi todo el dinero que tenía lo gastaba en eso” y detalló que “estaba en tensión, de los nervios, muerta de la rabia por dentro. Ya consumía drogas, lo mezclaba con el juego y era un cúmulo grande que no se sostenía”, dijo.