Sánchez bendice al candidato Martínez: "Todo lo demás es decadencia"

Pedro Sánchez bendice al secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, y confía en él como la persona indicada junto a su equipo para el próximo intento de asalto de los del puño y la rosa a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas previstas para el próximo mes de marzo.

"Carlos Martínez representa la única alternativa que puede provocar el cambio en Castilla y León; todo lo demás será continuidad, parálisis y decadencia”, decía Sánchez ante el aplauso ennfervorizado de las cerca de 1.700 presentes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, según fuentes socialistas.

El presidente del Gobierno aseguraba en su intervención que la Junta fue el primer gobierno autonómico de España al que llegó Vox tras su pacto con el PP, y que por ello ·todo el mundo en Castilla y León", independientemente de su ideario político, tiene claro que "hay que cambiar a Mañueco”.

Tras recordar que desde que llegó a La Moncloa las transferencias recibidas por las comunidades autónomas se han incrementado en 300.000 millones, hacía hincapié en que lo más “decisivo” son las “convicciones” y “los principios” y creer en las políticas públicas.

“En Castilla León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía se recortó la sanidad pública y se dejó a mujeres absolutamente desprotegidas ante el cáncer de mama y en Valencia se recortó Protección Civil y tuvimos la Dana más trágica de los últimos años”, señalaba Sánchez, para quien todos los presidentes del PP siguen el mismo patrón. “Primero recortan los servicios públicos, después demuestran su mala gestión y, al final “mienten para tratar de tapar su incompetencia y su negligencia”.

Municipalismo

Por su parte, Carlos Martínez, llamaba a escalar desde el municipalismo así como a trabajar desde el territorio para plantear un proyecto “que mire a largo plazo y dote de futuro a Castilla y León".

“Frente a la indolencia, a la desidia, a la holgazanería y al pasar absolutamente de todo de Alfonso Fernández Mañueco, hay que intentar contraponer y plantear un proyecto que mire al largo plazo, a las distancias, al horizonte, a alcanzar las metas que todas las provincias se han encomendado”, decía el también alcalde de Soria, que se ha marcado como reto acabar con ese "cortocircuito", en alusiónal PP, que en los últimos 38 años ha padecido esta comunidad.

El candidato socialista aseguraba que el PSOE en Castilla y León pasa por una “identidad colectiva” y por “un proyecto común que cuide a las nueve provincias, a los mayores, al planeta, a los jóvenes, a la mujer". "Un partido -continuaba- que entiende el feminismo como la única vía de entender la igualdad en Castilla y León”.

Finalmente, llamaba a los suyos a ser conscientes del reto al que se enfrentan, si bien defendía el equipo configurado desde la unidad de las nueve provincias. "Tenemos el proyecto colectivo, que siempre es más importante que los proyectos individuales, así como el reto de mirar frente a frente a nuestros ciudadanos para poder hacerlo posible”, concluía.

El acto, precampaña a favor de la candidatura de Martínez a la Presidencia de la Junta, ha contado además con la presencia de las ministras, Ana Redondo -que es presidenta del PSOE en Castilla y León- y Pilar Alegría; además de la europarlamentaria Iratxe García, entre otros líderes nacionales.

Igualmente, ha estado Demetrio Madrid, el primer presidente socalista que ha tenido Castilla y León, así como los ex secretarios generales de los del puño y la rosa, Ángel Villalba y Luis Tudanca, con los que también Matínez se ha fundido en un abrazo