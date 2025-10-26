Sánchez se encuentra con tres protestas a su llegada a León

A falta de una, pues hasta tres protestas se ha encontrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a León para participar en unas jornadas organizadas por los socialistas de Castilla y León dentro de su campaña preelectoral de cara alas elecciones autonómicas previstas para marzo del año que viene en la comunidad.

Dos de ellas por sus "incumplimientos" en materia de infraestructuras y, la otra, de los leonesistas, defensores de que León y Castilla se separen y se cree una nueva autonomía en España formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca.

La primera, convocada por la plataforma ciudadana que reclama el soterramiento ferroviario en San Andrés del Rabanedo, cuyo portavoz, José Carlos Lozano, recordaba que el proyecto se aprobó en 2004, pero no se llegó a ejecutar. “Es lo que le venimos a exigir a Pedro Sánchez. Es el proyecto que tienen que sacar y que tienen que financiar, no dejarlo en los cajones”, señala, en declaraciones recogidas por Ical, quien advierte de que vecinos no van a consentir que la pasarela que se va a retirar de Trobajo del Camino se quede en el municipio.

“No queremos que el municipio se parta en dos y tengamos un gueto porque es lo que acabaríamos haciendo. Si consentimos la trinchera que quieren hacer, estamos perdidos”, afirmaba.

La segunda, la de la plataforma ciudadana que exige la integración de Feve y la llegada del tren a la capital, y se acercó al Palacio de Exposiciones para trasladar su reivindicación. “La gente está abandonando el tren porque no le sirve, porque no le sirve como está. Y esto es una situación que lleva 14 años; la gente abandona el tren y los que lo usan están sufriendo. Ya está bien. No hay ninguna solución, estamos en el mismo lugar que hace 14 años, sin ningún plan”, lamenta el portavoz, Manuel Urueña.

Y la tercera protesta, de Conceyu País Llionés para reclamar una vez más, una autonomía para la provincia leonesa y posteriormente para toda la Región Leonesa. “Todos los parámetros sociales, socioeconómicos dicen que estamos de los últimos de España y de Europa. Simplemente queremos que nos concedan la autonomía a León. Estamos en la UCI”, afirma Ismael González.