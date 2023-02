Una sartén provoca un incendio en un centro comercial de Ávila que obliga a evacuar a 500 personas

El intenso humo provocado por un pequeño incendio que se originó en la cocina de uno de los restaurantes de centro comercial 'El Bulevar' de Ávila motivó el desalojo del señalado centro comercial.

En ese momento se encontraban alrededor de unas 500 personas en las distintas tiendas que integran este centro comercial abulense, señaló la gerente del centro, Laura Álvarez. Al parecer, el fuego se originó al quemarse una sartén y alcanzar las llamas al extractor de humos.

“Lo que en nuestra casa sería un accidente doméstico, aquí ha sido un accidente muchísimo más aparatoso”, señalaba la gerente del Centro Comercial, Laura Álvarez, en declaraciones recogidas por Ical.

“No ha sido más que un pequeño incidente en una cocina. Un incidente ciertamente molesto y que, gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar más allá de una pequeña incomodidad”. La gerente quiso dar las gracias a bomberos y a las Policías Local y Nacional por su “rapídisima respuesta”, pues “en muy poco tiempo teníamos el centro desalojado”. “A pesar de que estamos en estos días con las pruebas físicas de la Ejecutiva de la Escuela de Policía, no temíamos a esta hora muchísima actividad. Estarían en el centro alrededor de 500 personas, como mucho. No era la hora punta, por lo que no había demasiadas personas. El desalojo ha sido muy fácil y muy fluido”, comentó.

Por su parte, el jefe del Parque Municipal de Bomberos de Ávila, Alberto Pato, indicó que sobre las 13.30 horas recibieron la llamada de un aviso de que había un incendio en el Centro Comercial El Bulevar. Señaló que hasta el lugar se desplazaron dos autobombas urbanas y un brazo articulado para proceder a “evaluar, examinar y proceder a la extinción del incendio”. Y añadió que “a la llegada se observó que había un incendio y estaba saliendo el humo por la cubierta”.

Ahora ya está controlado. Se ha procedido a ventilar el centro comercial para que no haya riesgo ni para los comerciantes ni para los posibles usuarios del mismo.

Acumulación de humo

Comentó también el jefe de bomberos que el fuego se inició en la cocina de un establecimiento hostelero y que “dadas las dimensiones y la superficie que tiene el centro comercial lo que hace es que se acumula el humo, por lo que se procedió a extraer el humo que había en su interior y con la colaboración del centro comercial y de la Policía Local y Nacional se pudo comenzar la actividad pasadas dos horas del comienzo del incidente”. En el incidente no ha habido que lamentar ninguna persona afectada ni por el humo ni por las llamas que se originaron en la cocina. El centro se evacuó por precaución y para proteger a los usuarios y trabajadores que había, concluyó el jefe de bomberos.

Una vez que se extinguió el incendio y que se pudo eliminar el intenso humo que había en el interior de la zona en la que se encuentra el restaurante afectado, se permitió a los empleados volver a sus lugares de trabajo. Antes se abrió el paso a los trabajadores y clientes de los establecimientos que se encuentran al otro lado de la zona afectada pudieran entrar, ya que el humo afectó en menor medida a los establecimientos que se encuentran en esta zona.