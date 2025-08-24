Seis incendios continúan en nivel 2 y los medios se centran en el frente del fuego de Porto en La Baña (León)

Castilla y León mantiene a estas horas seis incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (ocho si se divide el leonés de Barniedo de la Reina de su foco palentino en Cardaño de Arriba y si se suma el nuevo foco registrado esta semana en Fasgar). Preocupa, especialmente, el fuego que se inició en Porto, en la provincia de Zamora, que ayer tarde saltó a la localidad leonesa de La Baña, en el municipio de Encinedo. Tras el desalojo de más de 300 personas de este pueblo de la comarca de Truchas, numerosos medios humanos y materiales se concentraron anoche y desde el inicio del día de hoy para controlar este fuego.

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León) recogió en un mensaje colgado en su perfil de la red social X (antes twitter) que la brigada trabajó durante toda la noche para proteger el pueblo de La Baña, junto a los medios de la Junta. En concreto, precisaron que se llevó a cabo un contrafuego apoyado por bulldozer, que tuvo éxito.

Otros mensajes en X permiten comprobar, según recogió la Agencia Ical, que otras brigadas helitransportadas, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, han sido movilizadas para combatir el fuego de Porto como las de Laza (Orense), Daroca (Zaragoza) y Pino de Rosinos de la Requejada (Zamora), entre otras.

Mientras las llamas del incendio se ceban en la provincia de León, dan un respiro a la parte zamorana.

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical, hay 15 incendios activos en sus diferentes niveles de peligrosidad. Así, los seis incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. En la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el foco que más preocupa es el más reciente, originado el pasado miércoles en Igüeña. Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor.

Precisamente, el Ministerio del Interior reconoció ayer que era el único de la Comunidad que continuaba avanzando de manera “desfavorable”.

Otro de los incendios en este nivel de gravedad es el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda, donde los trabajos se centran en la zona norte, en dirección a Asturias, y en Argayo del Sil.

Por su parte, el de Llamas de la Cabrera -originado también el 8 de agosto, como Anllares y Fasgar-, sigue en el nivel 2 pero se espera que el fuego se pueda controlar al llegar a una zona de valle húmedo.

A ellos se suman el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y que ya no tiene llama, aunque hay riesgo de reproducciones; y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, registra su punto “más activo” en el flanco sur que va hacia Palencia, donde, según el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se trabajó ayer con pasadas de maquinaria y con diferentes medios aéreos con la esperanza de que sea estabilizado pronto.

Por otro lado, se contabiliza, según recogió Ical, solo un incendio activo en el nivel 1 del IGR. Es el de Canalejas, en la provincia de León.

Activos, pero en nivel cero, se encuentran, según Ical, otros siete fuegos. El de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón, y el de Candelario (Salamanca), que es la prolongación del fuego cacereño de Jarilla; el de Yeres, en León; Resoba, Brañosera y San Pedro de Cansoles, en Palencia, y otro más en Zamora, que corresponden con Castromil.