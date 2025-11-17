La semana arranca con tormentas en Castilla y León en estos sitios según alerta la Aemet

Tras un fin de semana marcado por las bajas temperaturas y, en especial, con chubascos a todas horas, aunque el domingo las lluvias fueron más moderadas, arranca una nueva semana en Castilla y León y lo hace con precipitaciones, en especial en algunos puntos de la comunidad.

Además, una masa de aire muy fría procedente de altitudes altas hará que las temperaturas vayan bajando a lo largo de la próxima semana en la región.

Según la Aemer para este lunes se esperan "en el nordeste y extremo norte intervalos nubosos tendiendo durante el día a nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles, en el sur nuboso o cubierto de madrugada con precipitaciones dispersas, tendiendo intervalos nubosos durante el día, en el resto de la región intervalos nubosos".

La cota de nieve estará en los 1900 metros, bajando por la noche en el norte a 1500 a 1600 metros con probabilidad de brumas y bancos de niebla, preferentemente en zonas de montaña y donde no faltarán vientos del norte y nordeste flojo, con intervalos de moderado en el este.

Y las zonas más afectadas este lunes por las lluvias serán las zonas norte de la comunidad, en las provincias de León, Palencia y en especial, Burgos, y el sur de Ávila, que no se libra del agua y de Segovia.

Respecto a las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso en el noroeste y en ligero descenso en el nordeste. Heladas débiles en zonas altas de montaña.

Las temperaturas mínimas y máximas en capitales serán las siguientes: