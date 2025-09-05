Sigue la búsqueda del hombre que quemó a su expareja en un coche, que roció con gasolina

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan buscando al hombre que este jueves intentó matar a su expareja, de 53 años, rociando su cuerpo con un líquido inflamable y prendiendo fuego a su coche con ella dentro, en un polígono de Cuéllar (Segovia).

Según han informado a EFE fuentes del caso, el hombre, que acumula varios antecedentes penales, salió de la prisión hace dos meses y ya había sido denunciado por la víctima en enero de 2020, aunque su caso figuraba como "inactivo" en VioGén.

El intento de homicidio ocurrió este jueves sobre las 7:30 horas, cuando la mujer, que salía de su trabajo, se metió en el coche. Entonces, el hombre corrió a rociarla con un líquido inflamable y prendió fuego al vehículo.

La víctima, que fue auxiliada por trabajadores que terminaban su jornada e identificó a su expareja como el agresor, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada en helicóptero medicalizado al hospital madrileño de La Paz con pronóstico reservado.