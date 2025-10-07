Triple triunfo de la Yeguada Arroyomonte en Madrid

La Yeguada Arroyomonte ha cerrado con sobresaliente éxito su participación en el Concurso de Doma Clásica Nacional 2* Yeguada Anantara, disputado los días 4 y 5 de octubre en Madrid, firmando un destacado palmarés que reafirma el excelente momento deportivo de la ganadería abulense.

En la prueba reina del certamen, el Gran Premio, el semental Norteño FS, con las riendas de Alberto García-Briñón, se impuso con autoridad al proclamarse Campeón de la Copa ANCCE Gran Premio, con una media del 67,553%. Además, sumó la medalla de oro en la propia prueba del Gran Premio (66,884%) y repitió triunfo en el Gran Premio Especial, donde volvió a superar el 67,553%.

Entre los ejemplares jóvenes, destacó la hembra Turquesa FS, que brilló con luz propia en la categoría de cinco años, en la que se proclamó Campeona de la Copa ANCCE 5 años con excelentes medias de 75,800% en la Preliminar y 75,000% en la Final del CDN2. Su elasticidad, equilibrio y amplitud en los aires —especialmente en el paso, valorado con un 8,1— la posicionaron en el lugar más alto del podio.

Por su parte, Urquijo FS volvió a dejar patente su potencial en la categoría de cuatro años, alzándose con el título de Campeón de la Copa ANCCE 4 años con una media de 74,400%. Además, fue subcampeón en la prueba Preliminar (72,400%) y completó el fin de semana con una nueva medalla de oro en la Final (74,400%). Tanto Turquesa FS como Urquijo FS fueron presentados en pista por el jinete abulense Rubén Soto.

Con estos resultados, la Yeguada Arroyomonte reafirma su posición entre las referencias nacionales en la cría de caballos Pura Raza Española para la doma clásica.