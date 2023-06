IE University trabaja en el desarrollo de aplicaciones nativas para enriquecer la formación en Apple Vision Pro, lo que sitúa a la institución como una de las primeras universidades del mundo en este campo. Como parte de su apuesta por la innovación educativa, 6.000 alumnos de IE University de programas de Grado y Máster, procedentes de 140 países, ya están viviendo durante este curso académico experiencias de formación con tecnologías VR y AR. La institución, que recientemente presentó su Manifesto de Inteligencia Artificial, apuesta por el desarrollo tecnológico para mejorar la educación, impulsar el pensamiento crítico de los alumnos y promover la innovación humanista.

"En IE University somos pioneros en el desarrollo de metodologías innovadoras y tecnologías inmersivas para mejorar la experiencia educativa. Situamos siempre a las personas en el centro de la innovación para que contribuyan a la mejora de la sociedad y de nuestro entorno. La innovación y la tecnología junto a las humanidades son pilares fundamentales de nuestra institución", indica Diego Alcazar Benjumea, CEO de IE University.

Alejandro Ameneiro, Director de Innovación de IE University, señala que "el mundo tecnológico avanza muy rápido. Como ejemplo, el lanzamiento de Apple Vision Pro ha representado un salto significativo en el consumo de contenido espacial e inmersivo, acelerando las posibilidades y abriendo oportunidades extraordinarias para la educación". "Combinado con los últimos avances en inteligencia artificial, estamos presenciando un hito transformador para la educación y la productividad en un tiempo récord", añade Ameneiro.

IE University, reconocida entre las universidades más innovadoras del mundo, pionera en Europa con más de 20 años de experiencia en el diseño de Masters online, ha diseñado metodologías, contenidos y experiencias con realidad virtual, aumentada y extendida en áreas de tecnología, sostenibilidad, negociación, marketing y comunicación que profundizan en el aprendizaje y fomentan la toma de decisiones y la discusión en clase. Entre otros materiales, los alumnos han estudiado el desafío del cambio climático con el caso Eye in the Storm.

VR Classrooms

Además, IE University ha inaugurado campus virtuales en varios metaversos, entre ellos en IE Virtual Gallery (Spatial.io) e IE Immersive Campus (Arthur.digital), donde los alumnos participan en clase y disfrutan de eventos en la esfera digital. En las VR Classrooms, los alumnos y profesores de IE University trabajan con VR con un objetivo académico dentro del programa; a su vez, el IE cuenta con el IE XR LAB que está dotado con una amplia gama de dispositivos de VR para que los alumnos descubran el potencial de contenidos inmersivos para aprendizaje.

IE University celebra este año The Next 50, una iniciativa con la que mira hacia el futuro y analiza los desafíos del nuevo mundo del trabajo. Como parte de The Next 50, la institución ha diseñado un viaje en el tiempo con tecnología AR: ha instalado portales tecnológicos en el campus histórico de Segovia, en la sede de María de Molina y en IE Tower. Estos portales proporcionan una inmersión tecnológica para acceder al aula en cada época histórica y reconocer el papel clave del profesor en la educación.