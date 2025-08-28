Valladolid mantiene en julio la tendencia positiva de su actividad turística en 2025

Los datos del pasado mes de julio, tanto del INE como de AEVAT/CEOE, confirman la buena tendencia que está marcando el año 2025 en la actividad turística alojativa en la ciudad de Valladolid. Las cifras son superiores respecto al mismo periodo de 2024 en todos los parámetros analizados, tanto en los establecimientos hoteleros que analiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), con un 7% de subida en viajeros y un 2% en las pernoctaciones, como en las viviendas y apartamentos de uso turístico asociadas a AEVAT/CEOE Valladolid, cuya mejora en ocupación supera en más de 30 puntos la del mismo mes de 2024.

El destino Valladolid ciudad se mantiene, además, por encima de las tasas de crecimiento en visitantes tanto respecto de la media nacional (que crece un 2,8%), como regional (+1,6) y provincial, que arrojan igualmente datos positivos (+4,4), en un contexto de incremento de la demanda en todo el país y crecimiento de la competencia entre destinos.

Como dato relevante, cabe destacar el fuerte incremento de los visitantes extranjeros, pero especialmente de sus pernoctaciones en los hoteles de la ciudad de Valladolid (un 16,5% más que en julio de 2024), lo que también apunta al efecto positivo que en este segmento está teniendo la apuesta municipal por la promoción internacional del destino, suponiendo en ese periodo más del 35% de las pernoctaciones totales registradas en establecimientos hoteleros.

En cuanto a los visitantes atendidos en las Oficinas de Turismo de la ciudad, la cifra ha aumentado un 4,63% con respecto a julio de 2024. Italia, Francia y Reino Unido encabezan la lista de visitantes extranjeros, seguidos por México y Portugal. Respecto al turismo nacional, Madrid, Barcelona, Álava, Valencia y Alicante encabezan la lista de los turistas que han elegido Valladolid como destino en el mes de julio.