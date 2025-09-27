Valladolid reivindica el bienestar personal y familiar

Más de 40 familias y profesionales que cuidan de personas con discapacidad han participado este sábado en la II Jornada Taller de Autocuidado de la Fundación Kike Osborne en Valladolid.

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Fundación INTRAS y ha contado con la presencia de Àngels Ponce, terapeuta experta en acompañamiento a familias con hijos con discapacidad y especializada en duelo, quien ha compartido herramientas prácticas para fomentar el bienestar personal y familiar.

Las familias asistentes han podido disfrutar también de un servicio de ludoteca para hijos e hijas con discapacidad y sus hermanos, lo que ha permitido ofrecer un espacio de respiro familiar mientras se desarrollaban las actividades formativas.

También ha estado presente el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quien ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas, y ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por reconocer y apoyar la labor de las familias que cuidan de personas con discapacidad.

"El autocuidado no es un lujo, es una necesidad, y jornadas como esta son fundamentales para recordar que quienes cuidan también deben ser cuidados. Cuidar a los que cuidan”, decía el edil, para quien es un "orgullo" que Valladolid acoja por segundo año esta jornada, que refuerza el compromiso con la inclusión, la salud emocional y el apoyo a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la Fundación Kike Osborne subrayó su propósito de “continuar ampliando el alcance de estas iniciativas”: “La intención es recorrer diferentes ciudades con nuestros talleres, abordando temáticas que interesen e informen a las familias, porque saber es poder y cuanta más información proporcionemos sobre cómo ayudar a nuestros hijos y personas con discapacidad, muchísimo mejor. Nuestra misión es que ninguna familia se sienta sola ni desinformada. Acompañamos cada día a las familias a través de una red de apoyo de profesionales y colaboradores”.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Kike Osborne reafirman su compromiso con la atención integral a las familias, subrayando la importancia de crear espacios de formación, acompañamiento y descanso que favorezcan la convivencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad y su entorno.