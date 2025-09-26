Valladolid rinde honores a su príncipe irlandés

Un año más, Valladolid ha rendido honores a uno de los personajes ilustres que ha dado la historia que no nació en la capital del Pisuerga pero sí está enterrado en ella porque así lo quso él en su testamento: el príncipe irlandés, Hugh O'Donell, que se hizo popular por enfrentarse a los ingleses por la libertad de su país.

Este príncipe falleció enla vecina localidad de Simancas en el año 1602 con apenas 30 años cuando venía a entrevistarse con el rey Felipe III.

En su memoria, de la mano de la asociación Hispano-Irish, Valladolid ha vuelto a recordar esta tarde la figura del príncipe irlandés con la recreación de su funeral que ha partido de la Plaza de San Pablo con la presencia de gaiteros.

Durante estos días, tanto la capital del Pisuerga como la Villa de Simancas seguirán recordando a O'Donell con un encuentro internacional de asociaciones ibero-irlandesas en la Univesidad de Valladolid, música del país irlandés y una conferencia de Hugo O'Donnell. Igualmente, este sábado habrá una visita al castillo de Simancas, donde murió Red Hugh y se proyectarán en el Museo Patio Herreriano dos documentales: 'Armada 1588' y 'Red Hugh O´Donnell, el último viaje'.

Eventos que coinciden con el quinto aniversario del inicio de las excavaciones para encontrar su tumba en la capilla de las Maravillas del desaparecido convento de San Francisco. Y aunque finalmente no se dio con ella, una placa ubicada en la calle Constitución recuerda desde 2022 al propio O'Donnell y a Cristóbal Colón, dos personajes históricos que estuvieron enterrados en ese mismo lugar.

