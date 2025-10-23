Vientos huracanados de hasta 100 kilómetros en estas zonas de Castilla y León

La inestabilidad sigue en Castilla y León. El otoño ha tardado en llegar, pero lo ha hecho con fuerza. Y es que según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se prevén vientos que superen los 100 kilómetros por hora en varias zonas de la Comunidad, este jueves 23 de octubre.

Y es que los fenómenos más significativos de la jornada será la de rachas de viento muy fuertes sobre todo a primeras horas, sobre todo en la zona oeste y suroeste de la Región, que será moderado, mientras que con rachas fuertes o muy fuertes en el resto de Castilla y León, disminuyendo por la tarde.

También se anuncian cielos nubosos, con precipitaciones y chubascos, sobre todo en la primera mitad del día, tendiendo a intervalos nubosos o poco nuboso. No se descarta alguna bruma y banco de niebla matinal en cotas altas.

AEMET también anuncia temperaturas en ligero o moderado descenso, que será notable en las mínimas en el tercio norte, y con alguna helada débil en zonas de montaña. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre los siete grados de Burgos y León; los ocho de Soria; los nueve de Ávila y Palencia; los 10 de Segovia; y los 11 grados de Salamanca, Valladolid y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 15 grados de León; los 16 de Burgos, Segovia y Soria; los 17 de Palencia; y los 18 grados de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.