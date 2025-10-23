Precio de la luz hoy, jueves 23 de octubre, por horas: el mejor momento del día para encender el horno

Sigue siendo una buena semana para el consumidor del mercado regulado. El precio medio de la luz fijado en el mercado mayorista para este jueves 23 de octubre es de 23,59 euros por megavatio hora (MWh), con lo que el precio bruto que arroja el pool eléctrico sigue descendiendo con respecto a este miércoles.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 23 de octubre?

De este modo, este jueves 23 de octubre las horas a evitar serán, como es habitual, aquellas en las que el sol ya se ha puesto. A partir de las 19:00 horas el MWh empieza a subir, fijándose en ese tramo horario por encima de los 69 euros. La cotización más alta del MWh será a las 21:00 horas hasta las 22:00, cuando el MWh estará fijado en 116,54 euros.

Por el contrario habrá bastantes valles para disfrutar de un día en el que el MWh mayorista se ha fijado en negativo o a cero. Ya anoche, de madrugada, entre las tres y las seis de la mañana, se vieron precios en el suelo del MWh mayorista. De nuevo sucede lo propio entre las 11:00, cuando estará a solo 18 céntimos, y las 17:00, cuando seguirá marcando cero.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 23 de octubre