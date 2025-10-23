Intentan abrir las puertas de su coche mientras ella estaba dentro en una calle de Barcelona: "¡Menos mal que estaba cerrado!"

Lorena Izquierdo, también conocida como @lorenaleft en la red social Instagram, es una influencer catalana muy aficionada al "arte de reírse de una misma". Se define así misma como una vegana y divulgadora de los derechos de los animales y del medioambiente. De hecho, fue co-fundadora de Be Clever Be Vegan, proyecto destinado a la entrega de comida vegana a domicilio.

Centrando el foco en el contenido que publica en sus redes sociales, se puede observar cómo Lorena se dedica a mostrar su estilo de vida con mucha amabilidad y con un sentido del humor de lo más particular y característico. A su vez, tiene como propósito dar a conocer proyectos, empresas y acciones que tengan como objetivo generar un impacto positivo en la sociedad, así como en la forma de relacionarse con el mundo. Por último, cabe destacar que entre sus pasiones se encuentran el mundo de la comunicación y del activismo.

Estaban metidas dentro del coche y un hombre "comenzó a acosarnos"

Dejando aparte la personalidad de esta creadora de contenido, uno de los vídeos que más interacción fue aquel en el que mostró una mala experiencia mientras se encontraba en el interior de su coche junto a otra persona más. Ambas estaban dentro del vehículo de Lorenaen una calle de Barcelona y, de repente, un hombre empezó a intentar abrir la puerta situada junto al asiento del copiloto. Por suerte para ellas, los cerrojos estaban activados y nadie desde el exterior podía abrir las puertas.

Mientras grababan al susodicho, esta influencer aseguró que "este tío comenzó a acosarnos. Se abalanzó sobre mi coche golpeando, amenazando e intentando abrir la puerta (bendito pestillo)". Cuando esto estaba ocurriendo, ambas exclamaban desde el interior y le decían que se fuera de inmediato a la vez que calificaban reiteradamente esta situación como algo "muy fuerte".

"Al ver el nivel de agresividad, yo decido coger el teléfono para grabar"

Ese individuo realiza esas acciones mientras que está "viendo que lo estoy grabando. Este es el nivel de 'me suda los huevos'", sentencia. Tras este aterrador acontecimiento para estas dos jóvenes, Lorena procedió a compartir este testimonio en las 'stories' de su cuenta de Instagram, todo ello con el objetivo de "prevenir" y ayudar a las personas que puedan llegar a encontrarse con este hombre.

"Al ver el nivel de agresividad, yo decido coger el teléfono para grabar por si nos pasaba algo", explica. Antes de que tratara de abrir las puertas, asegura que le dio tiempo a cerrar el coche desde el interior. "No estaba el seguro puesto y a los dos segundos fue cuando el 'colgao' intentó abrir la puerta", continúa. Ella misma hace una reflexión e intenta descubrir con qué intención el señor quería abrir el coche, y al principio no sabía ofrecer ninguna respuesta.

"Llamamos a la policía pero era como buscar una aguja en un pajar"

"Yo qué sé... ¿robar?, ¿agredir?, ¿agredir para robar?... da igual. Evidentemente, llamamos a la policía y dimos la descripción pese a que es como buscar una aguja en un pajar", manifiesta. Las investigaciones policiales suelen alargarse bastante, y esto suele provocar que los arrestos lleguen más tarde de lo que los afectados esperaban. "No tengo ni idea de si lo han encontrado, de si lo encontraron y lo soltaron al momento... no sé. Pero es alguien que, mientras le grabas, tiene las santas narices de intentar abrir tu coche", sostiene.

De hecho, llega a exponer que existe el riesgo de que algún ciudadano se lo encuentre por la calle y, estando en una situación indefensa, no pueda hacer nada. "Si os suena que alguien de vuestro entorno en los últimos días haya sufrido algún tipo de situación similar, envíale este vídeo, y más si ha sufrido el acoso de esta misma persona", anima a todos sus espectadores.