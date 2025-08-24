La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero rinde homenaje a Iván Meléndez,

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero, que fue suspendida en la jornada de ayer, rindió hoy en Aranda de Duero (Burgos) un homenaje a Iván Meléndez Luque, el corredor del Tenerife Cabberty que falleció ayer mientras disputaba la segunda etapa de la ronda ribereña.

Más Noticias Deportes Muere un ciclista durante una caída en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero

Cientos de personas, entre ellas los propios integrantes del pelotón de esta novena edición, una amplia representación del colectivo ciclista, integrantes del nutrido dispositivo de seguridad que ha trabajado durante toda la cita, autoridades y muchos ciudadanos a título particular se dieron cita en la plaza de la Hispanidad de Aranda para darle un último adiós y trasladar su cariño a la familia y amigos del deportista. La organización de la carrera destacó que se trata de una ubicación “especialmente significativa”, ya que allí estaba previsto que concluyera este mediodía la Vuelta.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Belén Esteban, señaló que el ciclismo ha mostrado su cara “más cruel” al señalar que hoy duele la ausencia de Iván. “Hoy, queremos reunirnos en su memoria y, a partir de ahora, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista”, añadió.