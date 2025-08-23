Muere un ciclista durante una caída en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero

Luto en el ciclismo. - La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa.

Inicialmente la etapa se ha neutralizado por la ausencia de ambulancias para después suspenderse debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad del resto de participantes por la falta de vehículos médicos disponibles

Desde la organización de la prueba se ha transmitido sus más sinceras condolencias a familiares y allegados.