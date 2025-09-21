El 112 de Cataluña recibe 25 llamadas por las lluvias hasta mediodía de este domingo

El teléfono de emergencias '112' ha recibido 25 llamadas hasta mediodía de este domingo, y que han generado 18 expedientes abiertos relacionados con las lluvias intensas en Cataluña.

La mayoría de llamadas han sido desde las comarcas del Moianès (Barcelona), un 24%, el Pallars Sobirà (Lleida), un 16%, y el Berguedà (Lleida), también con un 16%, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado este domingo.

Además, informa DE que tanto la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), hacen seguimiento de los barrancos de Tortosa (Tarragona), donde se podrían producir crecidas, así como en ríos de las comarcas de Girona, zonas del Pirineo y el Baix Besòs (Barcelona).

Este domingo pueden caer hasta 40 litros por m2 en 30 minutos en gran parte de Catalunya, especialmente en zonas de les Terres de l'Ebre (Tarragona), el Camp de Tarrgona y el nordeste de Catalunya.

Se espera que el episodio de precipitaciones remita a partir de la medianoche, pero el lunes pueden aparecer nuevas tormentas y chubascos, aunque menos intensas.