Juanma Moreno apela a los catalanes de origen andaluz para pedir el voto por el PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el invitado estrella para participar esta mañana por videoconferencia a un acto de apoyo al candidato del PP a la presidencia de la Generaltitat, Alejandro Fernández, al que han asistido representantes organizaciones andaluzas en Cataluña. En el acto, Fernández ha pedido el voto a los catalanes de origen andaluz, a quien señaló como víctimas del desprecio del gobierno de la Generalitat. “Si formo parte del gobierno, nunca más se le tratará como extranjeros en su tierra ni os dirán que sois colonos”, dijo Fernández. El líder popular defiende los catalanes de origen andaluz como “ciudadanos de primera” y ha asegurado que la cultura que llega de otros lugares de España “también es cultura catalana”.

Moreno, por su parte, ha animado a los catalanes de origen andaluz a votar para evitar un “choque de trenes” en las elecciones del domingo. “Les pido que se lo tomen tremendamente en serio, porque nos jugamos el marco de convivencia”, ha dicho. Moreno ha calificado de muy difícil la situación política de Cataluña, y ha pedido facilitar un cambio de Govern a imagen del producido en Andalucía tras años de dominio socialista: “No perdamos la oportunidad; si no, nos arrepentiremos cuatro años más”. “En Andalucía durante décadas hemos tenido que escuchar ‘Haced lo que os dé la gana pero nunca vais a gobernar, no os molestéis, no sé por qué estáis aquí”, ha manifestado, y por eso ha pedido a los votantes rebelarse contra esa idea.

Fernández ha recogido el guante y ha destacado que Andalucía hoy es noticia “por el empleo y no por el paro” , “por el superávit en lugar de por el despilfarro” y ha añadido que un gobierno así es el que quiere para Cataluña: “de estabilidad y de convivencia”. A su juicio lo ocurrido en Andalucía, donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox, significa que el cambio en Cataluña es “posible” y de que no existen “maldiciones bíblicas” que impidan un cambio de Gobierno.