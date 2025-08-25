"Horas ladrando sin parar”: la denuncia vecinal que destapa lo que ocurre dentro de esta famosa tienda de animales en Barcelona

Polémica en el barrio de Sant Antoni de Barcelona. Un vecino ha publicado un mensaje en redes para alertar sobre la tienda de animales DogTerra, ubicada en el carrer de Calàbria 85, asegurando que los perros pasan horas ladrando sin parar y que esta situación genera tanto malestar a los vecinos como un grave nivel de estrés en los animales.

Según el testimonio, el ruido es tan constante que “se escucha claramente al mismo perro ladrar durante horas seguidas sin descanso”. Los vecinos denuncian que el problema no solo impide el descanso en las viviendas colindantes, sino que también plantea dudas sobre las condiciones de bienestar de los animales que permanecen allí.

Vecinos en pie de guerra

Las quejas apuntan a que el ruido de los ladridos es prácticamente diario y se prolonga desde la mañana hasta la tarde. “No es solo una cuestión de molestias, sino de salud. Estos perros parecen estar bajo un nivel muy alto de estrés”, afirma el vecino que hizo pública la denuncia en un foro digital.

El caso ha generado debate entre usuarios, que se preguntan qué vías existen para denunciar estas situaciones, ya sea ante el Ayuntamiento de Barcelona, la Guàrdia Urbana o entidades de protección animal.

¿Qué dicen las normativas animalistas en Barcelona?

En Barcelona, las ordenanzas municipales establecen que la tenencia de animales debe garantizar su bienestar y evitar molestias graves a terceros, como los ruidos persistentes. Si se confirma que los perros en DogTerra pasan horas ladrando en condiciones de estrés, los vecinos podrían presentar denuncias tanto por molestias acústicas como por maltrato animal indirecto.

Además, entidades animalistas recuerdan que un perro que ladra de forma constante suele ser un animal que no recibe suficiente atención, tiene miedo o sufre ansiedad. “Un perro que pasa horas en este estado no sale relajado, sino más estresado de lo que entró”, apuntan especialistas en comportamiento canino.

Una polémica contra el ruido a favor del bienestar animal

El caso de DogTerra en Sant Antonise ha viralizado rápidamente en redes sociales, donde algunos vecinos piden una inspección municipal inmediata, mientras otros recomiendan evitar la tienda hasta que se aclaren las condiciones de los animales.

Por ahora, la tienda no ha emitido ninguna declaración pública, pero la polémica está servida: vecinos molestos por el ruido y ciudadanos preocupados por el bienestar de los perros.