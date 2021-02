Espadaler: “No descartamos en absoluto un Govern en solitario con apoyos externos”

Presidente de Units per Avançar, Ramon Espadaler apuesta por mejoras en el modelo de financiación y en el autogobierno. Reivindica su alianza con el PSC y la figura de Illa.

–¿Salvador Illa es mejor candidato que Miquel Iceta?

–Salvador Illa recoge lo mejor de Miquel Iceta, que es una persona muy capacitada para escuchar, y aporta su sello personal. Se caracteriza por dialogar con diferentes para acordar, gestionar y no crispar en una situación adversa ya de por sí.

– ¿Cómo valora su gestión de la pandemia al frente del Ministerio de Sanidad?

–Ha gestionado con honestidad. En un contexto tan incierto y cambiante, quiere decir explicar por qué se toman las decisiones, corregir cuando se tenía que corregir, escuchar a todo el mundo, no introducir más crispación y gestionar miradas tan diferentes como las de Isabel Díaz Ayuso o el Quim Torra en su momento.

–¿Sería un fracaso no ganar?

–Salvador Illa ya duplica el voto de 2017 y creo que no ha acabado su recorrido, aún queda terreno por delante. Creo honestamente que puede llegar el primero en votos y a partir de aquí hacer una propuesta de gobierno, eso está en las manos de los electores y sobre todo de aquellos que no vayan a votar. Por ello hacemos un llamamiento a la participación. Se tiene que concentrar el voto, Salvador Illa dice que se dirige al votante socialista, a aquellos que nos dejaron de votar, a los que no nos han votado nunca y a aquellos que quizás no nos votarán más. Desde Units representamos muy bien estos dos últimos grupos de electores, hay mucha gente que ahora concibe a Salvador Illa como la única alternativa real de cambio.

–Illa pide el voto a derecha e izquierda.

–Creemos que superar el desbarajuste de este Gobierno independentista pasa por agregar votos de procedencias muy distintas bajo la coherencia de un candidato. Nosotros también apelamos a un electorado catalanista que en su momento tuvo otras opciones nítidas y que ahora está ansioso de un cambio. No es normal que hayamos perdido el liderazgo del PIB tres años consecutivos. Tenemos la misma financiación, la crisis nos afecta por igual a todos... ¿Qué ha cambiado? Entremedias hemos tenido un Govern que ha proyectado inseguridad e inestabilidad, hay que revertirlo.

–El candidato socialista ha anunciado que si gana se presentará a la investidura y que apuesta por una alianza con los comunes. ¿Qué le parece?

–Cuanto más Salvador Illa menos dependencia de terceros. No descartamos y no tiramos en absoluto la toalla de poder hacer un Gobierno en solitario con permisos y apoyos externos.

–¿Aceptarían los votos externos del independentismo, de ERC por ejemplo?

–Una cosa es la confección del Govern y la otra los apoyos para las políticas concretas. Sobre Esquerra, a todas las voces que dicen que se reeditará el tripartito, cuando de tres, dos, –Illa y Aragonès– dicen que no, es altamente improbable. Ni lo veo ni lo deseo. Respecto al Govern, nuestra opción óptima es en solitario. Y sobre las políticas, así como el procés nos ha dividido, la reconstrucción nos tendría que unir más. Hay acuerdos que tienen que ser transversales, por ejemplo con la gestión de los fondos europeos –y no de la manera opaca que propone el Govern de ERC sin consensuar– o cómo salir de la pandemia.

–Vox amagó con dar sus votos a Illa para evitar un president independentista, aunque luego lo ha rechazado.

–De Vox no esperamos nada, no se puede esperar nada positivo, por tanto tampoco los votos.

–¿Se ve como conseller de nuevo del Govern?

–No. He sido conseller dos veces y podría decir que ya tengo mi aspiración política cubierta. Me veo siendo útil en su proyecto de cambio. No he perdido ni 30 segundos pensando en esta hipótesis. Mi aspiración es hacer de Illa president y cambiar el rumbo. Después el Govern ya lo decidirá el president, que para eso lo es.

–¿Hasta dónde cree que puede desplomarse la participación? Las últimas encuestas pronostican una caída de 20 puntos.

–Deseo que caiga lo mínimo posible, bajará seguro por la excepcionalidad de 2017. ¿Cuánto? No lo sé. Lo que sí sé es que las elecciones se harán con normalidad. El Govern y los ayuntamientos están haciendo las cosas bien, pese a que el Ejecutivo en algún momento se ha mostrado dubitativo. Sobre el impacto, quedarse en casa es dar el voto a los que están en las antípodas ideológicas de uno. Siempre digo que la abstención puede dibujar un panorama que no sea la realidad precisa, pero será aquella realidad de la gente que ha querido votar y de aquellos que habrán decidido de forma activa no votar. No votar tiene consecuencias.

–¿Cuál es su propuesta fiscal?

Compartimos con Illa que no se puede incrementar la presión fiscal. Primero hay que hacer el cambio de Gobierno, el cambio de rumbo, y quizás tendrá sentido debatir sobre la presión fiscal cuando hayamos resuelto el tema de la financiación autonómica. Hay que incorporar también los fondos europeos y mirar los gastos. No hablo de recortes en los servicios básicos que definen el estado del bienestar, hablo de que quizás hay algunas duplicidades en el terreno de la política que se tendrán que ajustar.

–¿Qué posición mantienen ante los indultos?

En Units fuimos los primeros en hacer una propuesta sobre la revisión del código penal, en particular del delito de sedición. Una hipotética reforma podría propiciar que los presos salieran antes. Esta es nuestra propuesta. La presentamos en su día a Pedro Sánchez en su primera etapa en el PSOE, y a Batet en el Congreso. Luego la adoptó Podemos. Es una propuesta que respeta escrupulosamente la separación de poderes.

–Ligado anteriormente a CDC con Unió, ¿cómo ve JxCat?

–No me identifico en absoluto. Ni desde la perspectiva del independentismo, compitiendo o incluso sobrepasando a la CUP, ni desde el eje izquierda-derecha. Cuando oigo a la candidata [Laura Borràs] diciendo que está a la izquierda de Salvador Illa aún me desconcierta más. Yo estoy en un espacio centrado, a la derecha del PSC, pero con los socialistas e Illa podemos cambiar el rumbo.